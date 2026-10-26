Innovación en comedores: Better Catering integra tecnología e IA sin perder el sabor casero

Better Catering, empresa argentina especializada en la gestión de comedores industriales y servicios de alimentación empresarial, continúa fortaleciendo su propuesta mediante la incorporación de tecnología, soluciones gastronómicas adaptadas a cada organización y una estrategia de expansión hacia nuevos sectores productivos del país.

En un contexto en el que cada vez más empresas buscan simplificar la administración de sus comedores, la compañía impulsa un modelo de gestión orientado a optimizar los procesos operativos, fortalecer los mecanismos de control y agilizar la atención en las líneas de servicio.

Esta evolución permite integrar una experiencia gastronómica más dinámica, organizada y adaptada a las necesidades de los colaboradores.

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Con más de 100 empresas operando actualmente, Better Catering busca trasladar a los entornos corporativos una experiencia gastronómica cercana, basada en preparaciones tradicionales, variedad de menús con el toque casero. Esta propuesta se complementa con herramientas tecnológicas en medio del contexto de IA, controles de calidad y estándares de gestión respaldados por certificaciones bajo normas ISO.

A través de la App Better, los colaboradores pueden gestionar sus pedidos con anticipación y agilizar los tiempos de atención en sus pausas de comida.

Tecnología para la gestión de comedores

Por su parte, Araceli Seara, jefa de Administración y Finanzas de Better Catering, destacó la creciente importancia de la tecnología en la transformación de los comedores empresariales. En este sentido, señaló el papel de la App Better, una herramienta digital que permite a los colaboradores realizar pedidos anticipados, gestionar sus preferencias alimentarias y reducir los tiempos de espera durante las pausas destinadas a la alimentación.

La incorporación de estas soluciones facilita una administración más ágil de los servicios, mejora el seguimiento de los consumos y proporciona herramientas de control que contribuyen a una gestión más eficiente y transparente para las empresas contratantes.