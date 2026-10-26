Todos los detalles del nombramiento de Martín Cabrales en la ANCEM y su mensaje a la industria argentina

La Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM) incorporó a Martín Cabrales, presidente de Cabrales S.A., como Académico Titular de la institución, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su compromiso con el desarrollo económico y social del país. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de ANCEM, Daniel Funes de Rioja. Durante el acto, Cabrales recibió la medalla y el diploma que acreditan su incorporación y pasó a ocupar el sitial Vicente L. Casares.

En su discurso, el empresario se refirió a los desafíos de la industria argentina y destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo que agregue valor a los recursos naturales. En ese sentido, recordó el legado de Vicente Casares, fundador de La Martona en 1889 y pionero de la industria láctea argentina, quien integró la producción, la industrialización y la comercialización.

“Hace 137 años demostró algo de lo que todavía es necesario hablar: que la Argentina puede agregar valor. Que no tiene que resignarse a exportar únicamente materia prima”, expresó Cabrales, y agregó: “No hace falta tener la materia prima para ser potencia. Para ser potencia hace falta industria y compromiso”.

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Al respecto, señaló que durante mucho tiempo el país se enorgulleció de ser considerado el granero del mundo, pero advirtió que ese posicionamiento ya no resulta suficiente: “El objetivo debe ser convertirse también en un proveedor de productos elaborados y de alta calidad”.

En relación con la industria de alimentos y bebidas, Cabrales destacó que representa el 30% del PBI industrial manufacturero, el 33% del empleo industrial registrado y el 37% de las exportaciones totales del país, por más de 32.000 millones de dólares. Asimismo, señaló que los productos argentinos del sector llegan a más de 180 mercados de los cinco continentes.

Durante su intervención, defendió el papel de las empresas familiares y su contribución al desarrollo económico y social del país. Cabrales, quien junto a sus hermanos conduce la compañía fundada por su abuelo en Mar del Plata en 1941, destacó la importancia de sostener proyectos a largo plazo, generar empleo y continuar invirtiendo incluso en contextos adversos.

“Las empresas familiares no pensamos en el corto y mediano plazo. Pensamos en las próximas generaciones”, sostuvo. En ese marco, remarcó que la actividad empresarial debe contemplar su responsabilidad con la sociedad y expresó que “el beneficio es la consecuencia de hacer las cosas bien, y no es el único fin”.

Asimismo, defendió el papel de la industria y el comercio como generadores de empleo, riqueza y oportunidades, y planteó la necesidad de contar con reglas claras y seguridad jurídica para que las empresas puedan competir tanto en el mercado interno como en el exterior. “Es invertir cuando sería más racional esperar. Es mantener el empleo cuando sería más fácil recortar”, señaló al referirse a las responsabilidades que asumen los empresarios.

El rol de la ANCEM y la trayectoria del empresario

La sesión pública comenzó con las palabras de apertura de Daniel Funes de Rioja, presidente de ANCEM, quien recordó los orígenes de la institución, creada en 1994 y reconocida como Academia Nacional por el Poder Ejecutivo en 1998. También se refirió a los desafíos que enfrenta el sector empresarial en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.

En ese marco, Funes de Rioja destacó la misión de ANCEM de “crear un puente entre educación, empresa y sociedad, con independencia de cuestiones político-partidarias y pleno respeto a la pluralidad en el campo intelectual e ideológico”. Asimismo, agradeció al Dr. Héctor Masoero, académico de ANCEM, por su acompañamiento constante, además de destacar su papel en la promoción del conocimiento y la reflexión sobre la actividad empresarial.

Posteriormente, Santiago Soldati, secretario de la Academia, destacó tanto su desempeño al frente de la compañía familiar como su participación en organizaciones empresariales, culturales y sociales. “Los empresarios no solamente tienen la responsabilidad de generar actividad, empleo e inversión, también tienen la posibilidad, y yo diría el compromiso, de contribuir a construir el país en el que queremos vivir. Y Martín entendió eso hace mucho tiempo”, expresó.

Sostuvo, además, que detrás de una empresa que perdura hay generaciones de trabajo, decisiones y responsabilidades asumidas, y destacó la capacidad de Cabrales para continuar desarrollando el legado familiar.

Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), con un posgrado en Alta Dirección en el IAE de la Universidad Austral, Martín Cabrales integra la tercera generación familiar al frente de la compañía. Además, participa activamente en distintas entidades empresariales, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), COPAL, la Bolsa de Comercio, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), la Cámara del Café y la Cámara Argentina de Comercio.

En el cierre, Cabrales se refirió al significado de su incorporación, destacando la responsabilidad que implica formar parte de ANCEM y el valor de transmitir la experiencia y el conocimiento empresarial a las nuevas generaciones. En su discurso, definió el compromiso académico a partir de tres principios: la búsqueda de la verdad con rigor y honestidad intelectual, la transmisión del conocimiento y el ejercicio ético de la profesión.