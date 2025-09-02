Fuego Sagrado: el programa de UADE HUB que potencia a los emprendedores argentinos

El ecosistema emprendedor argentino atraviesa un momento de expansión y desafíos. En ese escenario, UADE HUB se consolida como un espacio ideal para transformar ideas en proyectos viables y acompañar a estudiantes y egresados en el camino de profesionalizar sus iniciativas. Dentro de esta misión, el programa “Fuego Sagrado” se convirtió en uno de los hitos más esperados del año.

Se trata de un recorrido intensivo en el que los participantes reciben mentorías personalizadas, asesoramiento legal y financiero, y la posibilidad de conectar con una red de expertos y colegas. Durante varios meses, los emprendedores atraviesan instancias de formación, workshops y encuentros con especialistas que los desafían a repensar sus modelos de negocio y fortalecer sus propuestas de valor.

La edición más reciente reunió a un grupo diverso de emprendedores de distintas disciplinas. Dos historias ayudan a ilustrar el impacto del programa.

Por un lado, Camila Emery, estudiante y emprendedora apasionada por el bienestar integral, presentó un proyecto de terapias holísticas que conecta a especialistas en meditación, reiki y mindfulness con personas interesadas en mejorar su calidad de vida. “Gracias al acompañamiento del programa logré darle estructura a mi idea y diseñar una estrategia de comunicación clara. Eso me permitió llegar a públicos que antes veía inalcanzables”, le contó Camila a Perfil.

Por otro lado, Julián Laterza desarrolló WIT U, una aplicación mobile que, bajo una lógica de matching, conecta a personas que asisten a un mismo evento social. Con perfiles, chats e intereses compartidos, la app facilita la interacción antes, durante y después del encuentro. “Lo más valioso fue poder validar mi modelo de negocio y abrirme a una red de contactos que me ayudó a pensar en grande. Fuego Sagrado me hizo ver que el proyecto podía escalar”, explicó Julián.

Ambos casos reflejan la esencia del programa: ser un puente entre la creatividad y la ejecución, ofreciendo un marco de aprendizaje colectivo y un acompañamiento profesional que permite a los emprendedores crecer más allá de lo académico.

Pero Fuego Sagrado no termina en sus actuales protagonistas. UADE HUB ya trabaja en la próxima edición, prevista para abril de 2026. La convocatoria abrirá oficialmente en los próximos meses y las novedades podrán seguirse en las redes sociales del área, donde se publicarán las bases y condiciones.

Quienes participen accederán a mentorías gratuitas, formación especializada y a una comunidad activa de emprendedores con la que podrán compartir experiencias, encontrar aliados y multiplicar oportunidades. Según coinciden varios participantes, el valor de Fuego Sagrado no se mide solo en resultados económicos, sino en la confianza, la motivación y la claridad que deja el proceso.

Con iniciativas como esta, UADE HUB reafirma su rol como impulsor de talento emprendedor en Argentina, generando un entorno donde la innovación se potencia con acompañamiento real y concreto. Porque lo que distingue a un emprendedor no es solo su idea, sino demostrar que tiene el fuego sagrado para hacerla realidad.