Fundación OSDE fue parte de La Noche de los Museos con una propuesta artística que combinó música y artes visuales

En el Espacio de Arte Fundación OSDE, las artistas Leticia Mazur y Clara Trucco presentaron una performance que unió flauta traversa, voz y movimiento. La propuesta formó parte de La Noche de los Museos 2025.

La experiencia artística se presentó en Fundación Osde en el marco de La Noche de los Museos. | Perfil

En el marco de La Noche de los Museos 2025, la Fundación OSDE abrió las puertas de su Espacio de Arte con una experiencia que integró una amplia diversidad de expresiones artísticas. La presentación de Leticia Mazur y Clara Trucco invitó a vivir una performance única, donde la música, el cuerpo y las artes visuales se encontraron en una misma escena.

El espectáculo, que contó con dos funciones, a las 19:30 y a las 21:00 hs, propuso un recorrido sensorial por las obras del Premio Argentino a las Artes Visuales de Fundación OSDE. A través de la flauta traversa, la voz y el movimiento, las artistas generaron un diálogo poético que conectó lo sonoro, lo corporal y lo visual, transformando la experiencia de los presentes durante la noche.

Esta participación es una oportunidad para que Fundación OSDE reafirme su compromiso con la promoción del arte y la cultura argentina, impulsando espacios que vinculan la creatividad con la salud y el bienestar. La propuesta artística reflejó una mirada innovadora sobre el arte contemporáneo y reforzó el rol de la Fundación OSDE como referente en el desarrollo de proyectos culturales abiertos a la comunidad.

Como cada edición, La Noche de los Museos es uno de los eventos más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, Fundación OSDE apostó por seguir generando experiencias que acerquen el arte, la reflexión y el disfrute a todos los públicos.

