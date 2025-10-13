Galicia lanza PYMEntón Digital: beneficios exclusivos para PyMEs que quieren crecer y ahorrar

El cierre de año es un momento decisivo para las PyMEs argentinas: ordenar las cuentas, afrontar compromisos como el pago de aguinaldos, planificar inversiones o asegurar stock para el inicio del próximo ciclo. Tomar decisiones rápidas y con menos trámites se vuelve clave, y la digitalización de las PyMEs aparece como una oportunidad concreta para impulsar el crecimiento.

Con esta visión, Galicia lanza una nueva edición de PYMEntón de Beneficios, diseñada para potenciar la manera en que las PyMEs operan hoy. Con una de cada cuatro PyMEs del país ya operando con Galicia, la App Galicia Office renovada se convierte en el eje central de la experiencia, ofreciendo un entorno más intuitivo, seguro y 100% digital.

Beneficios que ofrece la App Galicia Office para PyMEs

En esta edición, la App Galicia Office es el canal principal del PYMEntón, concentrando todas las propuestas digitales. Las PyMEs que participen podrán acceder a:

Reintegros de bienvenida.

Financiamiento con tasas más bajas para capital de trabajo y pago de aguinaldos.

Mejores rendimientos mediante plazos fijos con tasas más altas.

Pagos y transferencias digitales con condiciones preferenciales.

Gestión inmediata de líneas de crédito .

Promociones especiales adaptadas a las necesidades de cada PyMEs .

Los clientes actuales también contarán con incentivos adicionales, como bonificaciones en productos financieros, beneficios por pago de haberes y ventajas en inversiones, fortaleciendo la propuesta de valor para PyMEs desde un único lugar.

Beneficios de Nave, la solución de cobros de Galicia

Durante la campaña, los comercios que operen con Nave se beneficiarán con:

Terminal Nave Point sin costo de mantenimiento.

Comisiones más bajas del mercado con acreditación inmediata.

Promociones especiales para impulsar ventas en fechas clave de fin de año.

Alianzas estratégicas y soluciones para potenciar las PyMEs

El PYMEntón no se limita a beneficios financieros: incluye alianzas estratégicas que acompañan a las PyMEs en su desarrollo. Esto abarca:

Soluciones para potenciar ventas y marketing digital.

Propuestas para impulsar la transformación digital.

Espacios de capacitación y asesoramiento en gestión e impuestos.

Incentivos para reconocer y motivar a los equipos.

Acuerdos estratégicos en alojamiento, transporte y tecnología.

“PYMEntón es una forma de reconocer el esfuerzo de las PyMEs y de apoyarlas con beneficios en un momento clave del año. En esta edición, la App Galicia Office nos permite acercar esos beneficios de manera más simple y directa. Queremos que cada PyME pueda acceder fácil y rápido a estas oportunidades desde su celular”, señaló Santiago García del Río.