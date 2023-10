Influencers europeos destacaron el sabor de la carne argentina

Un grupo influencers de distintas nacionalidades se acercó para probar carne argentina en el restaurante Argentine Beef de la feria internacional de alimentación Anuga 2023 en Alemania, en el marco de la campaña de promoción de la carne argentina que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en Europa.

El objetivo de la campaña que se está ejecutando en siete países -Alemania, Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Italia y Países bajos-.es posicionar la marca Argentine Beef/Carne Argentina por “sus atributos sustentables, su altísima calidad y la producción amigable con el medio ambiente de nuestro país”, indicaron desde el Instituto.

La influencer británica Fari, de @DineWithFari, vive en Londres y tiene una cuenta sobre gastronomía, turismo y buena vida. Respecto de la carne argentina fue contundente: “me parece impresionante y probarla ha sido una grata experiencia, estaba muy bien cocinada, con mucho sabor, tierna y jugosa".

"Creo que es definitivamente importante que sea sustentable para los británicos, ya que cada vez buscan un estilo de vida más sostenible y respetuoso, por lo que es un gran punto a favor”, concluyó.

Desde España, llegó Sergio Muriel de @COCINADELPIRATA, un especialista en cocina a las brasas,quien publicó un libro de recetas y acaba de abrir su primer restaurante en Valencia. “Estoy aquí en Anuga, con Argentine Beef, hemos venido a descubrir por qué la carne argentina es la mejor del mundo". "¿Será por su terneza? -se preguntó- ¿será por cómo tratan la carne los argentinos? Lo he descubierto y he de decir que son unos auténticos 'pros' del asado. Así que si tienes la oportunidad, come Carne Argentina", sugirió a sus más de 10 millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok.

El influencer español describió la experiencia en las redes de esta manera: “Viajé hasta Alemania, fui directo al festival Anuga en Koelnmesse con una misión, descubrir por qué dicen que la carne argentina es la mejor del mundo. Estuve con Hugo Martinelli, el parrillero de Argentine Beef, que nos enseñó la técnica que tienen los argentinos para la carne. Nos contaba que solo salan la carne una vez y no echan ni aceite ni nada para que los jugos se sellen en el interior. El resultado es una maravilla, súper tierno, con mucho sabor y muy jugoso".

"Me quedé loco de cómo cortaban la carne con una cuchara para ver que estaba tierna", aseguró.

El italiano Matteo Di Cola tiene dos cuentas, @matteodicola tiene 159 y @ITALYFOODPRN en donde transmite en vivo sus mejores platos y enseñanzas culinarias. "Me encanta la carne vacuna de Argentina, simplemente es la mejor, tras haberla probado aquí tengo aún más ganas de viajar a la Argentina para seguir disfrutándola".

"Además, el hecho de ser una carne sustentable es importante para todo el mundo", agregó.

Alexis (@LEPARISDALEXIS) es un influencer francés y se define como un especialista en destinos que dan hambre, acechador de lugares para comer y beber. Vive en París pero viaja por todo el mundo. "Me encanta la carne argentina, es una de las mejores carnes del mundo. Ya la había probado en restaurantes argentinos en París y era excelente", comentó. "Aquí en Anuga me ha parecido increíble, muy sabrosa y jugosa. ¡Me he enamorado de la carne argentina! Probarla ha sido una experiencia muy buena porque estaba perfectamente cocinada, sazonada y sabrosa".

Además, sostuvo que “es muy relevante el hecho de que sea sustentable: en Francia amamos la carne de calidad que respeta el medio ambiente y el planeta, nos gusta que sea natural y criada en buenas condiciones".

