Innova Educa 21: un encuentro para romper paradigmas y repensar la educación

Bajo esa premisa se desarrolló la octava edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, organizado por Universidad Siglo 21, los días 6 y 7 de noviembre en Buenos Aires. El evento convocó a más de 700 educadores, especialistas y líderes académicos del país y la región, en una experiencia inmersiva de charlas, talleres, conferencias y una feria EdTech que reflejó el impacto de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Queremos que los asistentes se lleven más preguntas que respuestas, que se animen a romper moldes y a desafiar lo tradicional”, destacó Laura Rosso, rectora de la Universidad Siglo 21.

La temática central, “EduHack: Rompiendo Paradigmas”, invitaba a repensar los modelos educativos tradicionales y explorar nuevas formas de enseñar y aprender. Durante dos días, se abordaron ejes como tecnohumanismo, innovación, inteligencia colectiva y liderazgo, con la participación de figuras como Marina Umaschi Bers, Gerry Garbulsky, Hache Merpert, Melina Masnatta, Thiago Paiva, Mercedes Miguel y Gala Díaz Langou, entre otros referentes del ámbito educativo.

Laura Rosso, Rectora de Universidad Siglo 21

Educación y tecnología, un vínculo clave

Uno de los espacios destacados fue la Feria EdTech, que reunió a empresas y emprendedores del sector educativo, entre ellos Educabot, Canvas, Santillana, Bitlogic, Edusoft, Simplicity, Teclab, Klarway y Benchlab, para impulsar la incorporación de tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad educativa y a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro.

“La feria es una oportunidad para tender puentes entre las problemáticas educativas y las soluciones que pueden aportar las organizaciones y las empresas”, explicó a Perfil Cecilia Losano, Coordinadora General de Innovación Educativa de la Universidad.

Thiago Paiva, experto brasileño en educación superior y EdTechs, sostuvo que el futuro educativo “será más transformador si se planifica con una visión a largo plazo y con el compromiso de toda la comunidad docente”.

Inspirar para actuar

La Universidad también realizó la entrega del Premio al Liderazgo Innovador 2025, que reconoció a Paola Carballo, docente de educación inicial en Córdoba, por su proyecto que integra educación ambiental y responsabilidad social en la escuela, formando desde la infancia ciudadanos críticos, resilientes y comprometidos con el cuidado del planeta.

Además, el Congreso contó con la presencia del pedagogo italiano Francesco Tonucci, quien fue distinguido con la máxima distinción de la Universidad, el Doctorado Honoris Causa.

El presidente y fundador de Universidad Siglo 21, Juan Carlos Rabbat, la rectora Laura Rosso y la vicepresidenta y exrectora María Belén Mendé otorgaron el reconocimiento por la destacada trayectoria de Francesco Tonucci y sus valiosos aportes a la innovación educativa y al desarrollo integral de las infancias.

Honoris Causa 2025

“Debemos abandonar la rigidez y abrir paso a un aprendizaje más libre, colaborativo y conectado con la vida”, expresó Tonucci durante su conferencia magistral.

30 años impulsando la innovación educativa

La edición 2025 de Innova Educa 21 coincidió con los 30 años de Universidad Siglo 21, motivo por el cual se realizó un cóctel aniversario con la participación de autoridades, docentes y representantes del ámbito empresarial y gubernamental.

“Celebrar tres décadas hablando de educación y transformación es una gran responsabilidad. Nos inspira seguir actuando para construir una educación que tenga sentido para las personas”, afirmó Laura Rosso, rectora de la institución.

Con más de 90.000 estudiantes y 100.000 egresados, Universidad Siglo 21 se posiciona como la universidad privada más elegida del país. Tras ocho ediciones liderando la agenda educativa, el Congreso Internacional Innova Educa 21 se consolida como un espacio de referencia para líderes educativos, docentes, investigadores y estudiantes comprometidos con el futuro de la educación, impulsando el diálogo y la innovación para la transformación educativa.