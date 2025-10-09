Ituzaingó impulsa la innovación tecnológica con una nueva edición de la Expo Innovatech

En Ituzaingó, municipio del oeste del conurbano bonaerense, se realizó la segunda edición de la Expo Innovatech, un encuentro de Ciencia, Innovación y Tecnología que reunió a más de cuarenta expositores, entre empresas de tecnología, PyMEs, escuelas, universidades e instituciones de la región, para promover y potenciar alianzas estratégicas de innovación.

Durante la jornada, que estuvo encabezada por el Intendente Pablo Descalzo, los distintos participantes presentaron los últimos avances en tecnología e investigación, compartieron charlas y se sumaron a un hackathon con las consignas “ciudad verde” y “ciudad inteligente”. Se trata de un espacio colaborativo y multidisciplinario donde se presentan ideas y prototipos de soluciones tecnológicas.

Por su parte, los alumnos y alumnas de las escuelas, universidades y centros de formación compartieron los proyectos en los que estuvieron trabajando. Al finalizar la jornada se entregaron distinciones a la innovación y a los ganadores del hackathon.

El intendente de Ituzaingó y el presidente del Polo IT Buenos Aires, asociación civil sin fines de lucro que nuclea a empresas proveedoras de productos y servicios informáticos del AMBA, Marcelo Di Chena, firmaron un acuerdo de cooperación mutua para fortalecer el desarrollo de la industria en la región.

Durante las palabras de bienvenida, el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, Federico Agüero, destacó: "Nosotros desde la provincia estamos viendo que la situación es bastante dramática a nivel nacional, pero desde la provincia de Buenos Aires seguimos con políticas activas, apostando a la producción, al trabajo, a la ciencia y a la tecnología, y me parece muy importante que desde los municipios se puedan organizar este tipo de eventos". Y añadió: "El desarrollo y la innovación se da cuando el Estado ejecuta políticas públicas que ayuden a juntar a los diferentes actores para poder crecer, resistir y sostener la capacidad de producción".

Por su parte, el intendente Pablo Descalzo destacó: “Vivimos un momento clave para pensar el desarrollo de nuestras ciudades con la mirada puesta en el conocimiento y en la transformación tecnológica”. Y agregó: “En tiempos en los que algunos ponen en duda el valor del Estado, la articulación entre el sector público, las universidades y el sector privado es más necesaria que nunca. Porque si el Estado no impulsa la innovación, no acompaña a la educación y no sostiene la investigación científica, el futuro se vuelve una promesa vacía”.

También estuvieron presentes durante la jornada el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández; la secretaria de Innovación, Tecnología y Asuntos Estratégicos, Sandra Rey; la inspectora Jefa Regional de Gestión Estatal por la Región 8, Eliana González de Martino; autoridades del ejecutivo municipal, concejales/as, directivos de instituciones educativas y universidades; cámaras empresariales; profesionales; comercios; emprendedores e industrias.