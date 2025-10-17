Julio Zamora celebró los 10 años del Hospital Materno Infantil de Tigre y anunció nuevas inversiones en salud pública

Julio Zamora afirmó "La consolidación del Hospital Materno Infantil de Tigre nos convoca a seguir trabajando para mejorar todos los aspectos de la salud" en el marco del acto del décimo aniversario del establecimiento junto a autoridades sanitarias, personal de la institución y vecinos. Allí, destacó el crecimiento del hospital, con nuevas incorporaciones tecnológicas, áreas especializadas y una fuerte inversión del Gobierno local para mejorar la atención y el acceso a la salud pública.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron del décimo aniversario del Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. Junto a autoridades de salud y trabajadores del establecimiento, se repasaron los principales logros alcanzados durante la última década, que consolidaron al establecimiento como uno de los centros de referencia en la Región Sanitaria V, con servicios de alta complejidad y una atención integral para madres, niños y niñas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Muy contento de poder celebrar estos primeros 10 años del Hospital Materno Infantil. Tuve el orgullo de inaugurarlo y ahora de estar hoy acá, junto a vecinos, vecinas, empleados, profesionales y la dirección del hospital, a quienes quiero expresar un agradecimiento absoluto. Más de 36.000 nacimientos y la consolidación del Hospital Materno Infantil como una referencia en toda la zona norte nos convocan a seguir trabajando para mejorar todos los aspectos de la salud", afirmó Zamora.

Y agregó: "Estamos muy bien en materia del Hospital Materno Infantil, pero lamentablemente tenemos muchas falencias en la atención de adultos. Por eso estamos con el compromiso del Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos, que esperamos cumplir en la medida en que los vecinos nos sigan acompañando y colaborando en esta tarea. Para nosotros es un gran sueño cubrir todos los aspectos de la salud de los vecinos de Tigre”.

El acto inició con el descubrimiento de una placa alusiva al 10° aniversario y la proyección de un video institucional que repasó los principales hitos del hospital a lo largo de la década. Cabe destacar que en los últimos años, se incorporó tecnología de última generación, como un tomógrafo, un videoendoscopio y dos ecógrafos digitales, además de siete nuevos respiradores para terapia intensiva. A su vez, se sumaron endoscopios, cistoscopios e histeroscopios de alta resolución; una agenda quirúrgica para vasectomías; hospital de día para embarazo de alto riesgo y servicio de telemedicina, fortaleciendo su capacidad diagnóstica y asistencial.

El director del establecimiento, el Dr. Nestor Civetta, expresó: "Todo esto es posible gracias al compromiso del personal. Hoy hice una comparación con un barco, porque este hospital navega gracias a su tripulación: un equipo comprometido y con gran profesionalismo. No quiero dejar de agradecer a mis directores asociados, la Dra. Paola Fresco y el Dr. Jorge Galarza. También agradezco al intendente y al secretario de Salud, quienes siempre nos brindan los instrumentos necesarios".

El establecimiento cuenta con 140 camas de internación, distribuidas en: maternidad, neonatología, primera y segunda infancia, terapia intermedia, observación y otras áreas; 4 quirófanos completamente equipados y 8 salas de parto respetado (TPR), que garantizan un enfoque humanizado del nacimiento. Dispone además de una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica ampliada, con tecnología de punta y equipamiento para casos críticos y aislamientos.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, afirmó: "Aquí vienen niños no solo de Tigre, sino también de otras localidades del corredor norte, buscando respuestas en sus urgencias. Tenemos un equipo cálido, formado, respetuoso, que articula y hace seguimiento de cada atención que llega al hospital. Estos diez años son un mojón, una década de historia y mucho trabajo. Y por supuesto, cuando uno cumple años, repasa toda la historia, todos los logros que fuimos alcanzando y también mira hacia adelante".

Durante el acto, además, se realizó una entrega de reconocimientos al Dr. Antonio Bellora (Diagnóstico por Imágenes), Dr. Eduardo Daniel Pardo (Médico Cardiólogo) y Mirta Mabel Lema (Enfermera), por su compromiso, dedicación y trayectoria en la institución. Finalmente, el jefe comunal dirigió un mensaje a los presentes, donde valoró el crecimiento del hospital y reafirmó el compromiso del Gobierno local con una salud pública de calidad para todos los vecinos y vecinas. Desde su creación, el Hospital registra más de 36.000 nacimientos, reflejando su rol como principal punto de referencia para las familias de Tigre y la región.

Por su parte, el Dr. Eduardo Daniel Pardo —médico cardiólogo con una amplia trayectoria que inició en el distrito en 1982— expresó: “Esta institución es realmente modelo. La salud de Tigre, desde que comencé, ha mejorado significativamente en todos los aspectos. De ser algo totalmente precario y básico, ahora contamos con servicios de complejidad importante. Nos faltaría el hospital que está en construcción, y creo que con eso ya estaría completo”.