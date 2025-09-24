La botella que ya enloquece a los fanáticos: Fernet Branca cumple 180 años y lo celebra con un ícono de colección

Hay quienes coleccionan camisetas y otros discos. Pero hay algo que siempre enciende pasiones en Argentina: Fernet Branca. Y esta vez, vuelve a desatarse esa pasión y reconfirmar qué es lo que lo hace tan único. Fiel a su fórmula desde 1845, la marca celebra sus 180 años con una edición limitada de su icónica botella que, antes de pisar las góndolas, generó furor con su preventa en Branca Store. El dato no sorprende: pocas bebidas en el mundo pueden decir que generan tanto amor, orgullo y pertenencia como Branca.

Un homenaje con un mensaje especial

Esta edición no es solo una pieza de colección, sino un guiño para quienes convirtieron al fernet en ritual y bandera. Cada detalle de la botella celebra la historia de una marca que cruzó siglos sin perder su esencia: desde su nacimiento en una botica de Milán, hasta su llegada a Buenos Aires en 1875, donde se convirtió en parte del ADN argentino.

Su diseño evoca ese recorrido: coraje para atravesar guerras, resiliencia para reconstruirse después de crisis, autenticidad para mantenerse inmutable en un mundo que no para de cambiar. La botella, pintada en negro mate con detalles en dorado, refuerza su carácter de ícono y celebra su origen italiano, convirtiéndola en un verdadero trofeo para los fanáticos. Por eso, más que una edición limitada, esta pieza es un resumen de la historia que los consumidores más fieles ya buscan atesorar.

Ediciones que hicieron historia: de Italia al corazón argentino

El desembarco en Argentina no fue sólo geográfico: fue cultural. Branca con Cola pasó a ser más que un trago; se transformó en ritual de sobremesa, símbolo de amistad, inspiración de canciones y hasta tatuajes. Esta conexión hace que cada lanzamiento, cada edición limitada, despierte una pasión inmediata entre sus fanáticos.

A lo largo de su historia, Fernet Branca supo sorprender: en 2015 lanzó la edición de los 170 años con estuche conmemorativo; en 2020 presentó la edición por los 175 años, modernizando el clásico emblema del águila y el globo; y en 2022, previo a la consagración de la Selección Argentina en Qatar, la botella dorada se convirtió en amuleto de campeones y objeto de deseo de fanáticos.

Hoy, con 180 años, la edición limitada vuelve a celebrar el fanatismo real: los consumidores más fieles ya la buscan, se la apropian y la coleccionan, porque saben que cada botella es un pedazo de historia que combina tradición, elegancia y el espíritu único de Branca.

180 años con las hierbas bien puestas

Hoy, la edición limitada de la botella conmemorativa invita a celebrar un recorrido en el que, pese a guerras, crisis, modas y revoluciones tecnológicas, Branca nunca cambió lo esencial: su fórmula y su espíritu desafiante frente a un entorno cambiante.

“Esta botella es un homenaje a nuestro viaje y a quienes lo hicieron posible. Cumplir 180 años es una oportunidad para agradecer a las generaciones que nos acompañaron y reafirmar nuestro compromiso de seguir siendo auténticos en el futuro”, expresaron desde la compañía.

Disponible en Branca Store y puntos de venta seleccionados, esta edición limitada es una oportunidad para llevarse a casa un ícono que simboliza coraje, autenticidad y pasión. Porque algunos logros no se celebran solo con palabras: se celebran con locura, orgullo y, por supuesto, un Branca en la mano.