viernes 07 de noviembre de 2025
EMPRESAS Y PROTAGONISTAS
Política

La Matanza intensifica la lucha contra el narcotráfico: tres detenidos y nuevos búnkers de droga derribados

En un operativo conjunto entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y el Municipio, se realizaron allanamientos en Tapiales y Rafael Castillo. Se desarticularon puntos de venta de drogas y se incautaron vehículos, dinero y estupefacientes gracias al trabajo del Centro de Monitoreo (COM).

Municipio de La Matanza
Operativo en La Matanza: tres detenidos y tres búnkers de drogas derribados en Tapiales y Rafael Castillo, con apoyo del Centro de Monitoreo (COM) y la Guardia Urbana local. | Municipio de La Matanza

Otro nuevo golpe al narcotráfico con tres detenidos en las localidades de Tapiales y Rafael Castillo, donde la Justicia llevó adelante cuatro allanamientos y se derribaron tres búnkers de venta de drogas. El aporte de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza fue clave para la investigación que inició la Justicia.

Los nuevos operativos se llevaron a cabo en La Matanza, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, para la protección, especialmente, de los jóvenes y familias del distrito. En esta oportunidad, se derribaron búnkers utilizados para la venta de estupefacientes, y se realizaron diferentes allanamientos en las localidades de Tapiales y Rafael Castillo, que derivaron en la detención de los responsables, gracias a las cámaras del COM.

La pesquisa permitió constatar la comercialización de estupefacientes en distintas viviendas. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de envoltorios de pasta base de cocaína, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento. Además, fueron secuestrados dos vehículos, uno de ellos con pedido de captura, que eran utilizados por la organización para la distribución de la droga.

Estas acciones son el resultado del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales, la Justicia y el Municipio, a través de la Guardia Urbana local y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), para desarticular los puntos de comercialización de drogas y avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

Cada semana, La Matanza realiza diversos operativos de seguridad, en diferentes ciudades del distrito, para prevenir hechos delictivos, desmantelar búnkers y disolver bandas narco, protegiendo a toda la comunidad, especialmente a los más jóvenes y las familias.

