La Policía Municipal de Escobar, clave para resolver casos de narcomenudeo

El partido de Escobar puso en marcha en marzo de este año su propia Policía Municipal y Guardia Urbana, una iniciativa impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk que ya se traduce en resultados concretos en materia de seguridad. Desde su creación, estas fuerzas realizaron más de 40.385 actuaciones, con 784 aprehensiones y una presencia territorial que fortalece la prevención del delito y la respuesta inmediata ante emergencias. Una de esas intervenciones tuvo lugar este domingo 30 de noviembre, cuando durante una recorrida preventiva en Belén de Escobar se logró detener a un joven que transportaba 154 envoltorios con cocaína.

El procedimiento ocurrió en la esquina de Bomberos Voluntarios y Peirano, en el Barrio Cerro Rico de Belén de Escobar. Allí, efectivos de la división Montada advirtieron que un individuo aceleró su paso al notar la presencia policial. Ante la actitud sospechosa, los agentes lo interceptaron e iniciaron un cacheo protocolar. En un morral que llevaba se encontró una media negra con 154 envoltorios de nylon verde que contenían una sustancia blanca, que luego fue confirmada como clorhidrato de cocaína, además de $80.000 en efectivo.

“La División Montada de la Policía Municipal está asignada a ese sector por las características del área a patrullar. Allí detectó a un sujeto en actitud sospechosa, lo identificó y lo aprehendió con esa cantidad de droga y dinero en efectivo. Entonces se solicitó apoyo al Comando de Patrullas, que arribó para continuar con las actuaciones correspondientes”, explicó la secretaria de Seguridad de Escobar, Rocío Fernández. El detenido fue un joven de 19 años, con domicilio en Belén de Escobar. Fue trasladado a la Comisaría 1ª, donde se confirmó que llevaba 160 gramos de cocaína. Quedó imputado por Infracción a la Ley 23.737.

“El accionar de la Policía Municipal de Escobar vuelve a demostrar su firme compromiso con la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Estos resultados son posibles gracias al trabajo coordinado, que permite realizar procedimientos rápidos y efectivos. Con vocación de servicio, nuestra Policía Municipal sigue creciendo y dando respuestas concretas”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.

Más allá de este episodio, la flamante fuerza local ya muestra resultados sistémicos. Además, una innovación central fue la incorporación de armas no letales Byrna. Desde su puesta en funcionamiento, registra intervenciones en violencia de género, allanamientos conjuntos con fuerzas provinciales y federales, operativos vehiculares y una velocidad de respuesta destacable: apenas seis minutos en promedio para llegar al lugar donde es requerida, un tiempo muy superior al de la mayoría de las fuerzas provinciales y nacionales.