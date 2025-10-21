Luján celebró la historia del tenis argentino con una recreación del primer partido del país

El pasado sábado 18 de octubre, Luján vivió una jornada única, con la recreación del primer partido de tenis jugado en la Argentina, una actividad que contó con la presencia de reconocidos referentes del deporte nacional, en el marco de los festejos por el Día de la Villa

Recreación, exhibición y clínicas de tenis

Con el Cabildo de Luján de fondo, se recreó el primer partido de tenis jugado en la Argentina, disputado en 1806 por prisioneros británicos tras las Invasiones Inglesas.

El evento, organizado por el Municipio de Luján, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el Luján Tenis Club, formó parte del programa “Luján Virreinal”, que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propuesta contó con la participación de figuras emblemáticas como Martín Jaite, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Christian Miniussi. Además, se realizaron clínicas abiertas y gratuitas de tenis para todas las edades, promoviendo el deporte y la participación de toda la comunidad.

En una cancha ambientada al estilo de lo que fue la plaza real de tierra en 1806, se desarrolló la recreación histórica de aquel que se reconoce como el primer partido de tenis disputado en Argentina, “un juego raro”, como lo denominaron los atónitos cronistas de la época. La jornada estuvo guiada por la historiadora María Teresa Silvano de Tartaglia, quien transportó al público a la Luján de 1806: “Este es el origen del tenis argentino. Luján es camino de fe, camino de historia y ahora también camino del tenis”.

A continuación, el público pudo ser parte de una exhibición del tenis a cargo de los que han sido grandes representantes del tenis argentino a nivel mundial, en una cancha armada en la misma plaza Belgrano. los ex tenistas brindaron un espectáculo deportivo y también compartieron un tie-break con jóvenes promesas del Luján Tenis Club, en un cierre cargado de emoción y orgullo local.

“Estamos acá para recrear este primer partido de tenis que se jugó en la Argentina y que tuvo lugar en Luján. Lo fuimos pensando junto al Luján Tenis Club y hoy pudimos concretarlo”, destacó el intendente Leonardo Boto, quien agradeció especialmente a Martín Jaite, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Christian Miniussi, leyendas del tenis argentino que protagonizaron una divertida exhibición.

Antes, Martín Jaite encabezó una clínica abierta en la plaza de la que participaron decenas de vecinos y vecinas. “Lo importante es que los chicos se inserten en el deporte porque es una forma de tener más educación y salud. Este tipo de actividades son una oportunidad para sembrar eso”, afirmó.

Por su parte, César Francis, representante de la AAT, destacó “la puesta en valor de la historia y el vínculo con el deporte, que demuestra que el tenis puede unir generaciones y tradiciones”.

Con una propuesta que combinó historia, deporte y comunidad, Luján volvió a reafirmar su lugar como cuna del tenis argentino y como escenario privilegiado donde la historia cobra vida.