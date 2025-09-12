Más oportunidades en la UBA: acompañan a estudiantes para que lleguen a la meta

En Argentina, casi la mitad de los estudiantes universitarios provienen de familias en situación de pobreza (46,8% según INDEC). Sin embargo, la desigualdad hace que solo una minoría de los jóvenes más vulnerables logre graduarse. Mientras que en el primer año de carrera los estudiantes del decil más pobre representan un 7,9% del total, para el quinto año apenas llegan al 1%. En cambio, los de mayores ingresos duplican su presencia en el tramo final de la universidad.

Este abandono temprano es una de las principales preocupaciones del sistema universitario. Y si bien responde a múltiples causas, las dificultades económicas encabezan la lista: afrontar gastos de transporte, apuntes o conectividad suele ser un obstáculo tan grande como rendir un examen.

Becas +Futuro: un puente para que más jóvenes lleguen a la meta

Conscientes de este problema estructural, Banco Galicia y la Universidad de Buenos Aires renovaron su alianza para llevar adelante la 3° edición del programa Becas +Futuro.

Este año, 1.500 estudiantes del Ciclo Básico Común recibirán un apoyo económico de $280.000 anuales, lo que implica una inversión total de $420.000.000.

“El objetivo es estar en el momento más crítico: los primeros pasos en la universidad. Queremos que cada estudiante tenga las herramientas necesarias para sostener su educación y construir el futuro que sueña”, explica María Florencia Pereira, Líder de Inversión Social Estratégica de Banco Galicia.

3era. edición del programa de “Becas +Futuro” de Banco Galicia en alianza con la UBA

Mucho más que una ayuda económica

Además del aporte financiero, el programa suma un diferencial clave: la formación en educación financiera. Cada becado participa de una charla dictada por Leandro Ziccarelli, especialista en finanzas, y accede de manera gratuita a Finanzas a Mano, la plataforma online de Banco Galicia que enseña a ahorrar, presupuestar, evitar estafas digitales y tomar mejores decisiones con el dinero.

Así, Becas +Futuro no solo ayuda a que más jóvenes lleguen a recibirse, sino que también les brinda herramientas para administrar su vida financiera y potenciar sus oportunidades laborales.

Plataforma “Finanzas a Mano” de Banco Galicia

Otros apoyos a la educación

“Becas +Futuro” se enmarca en una estrategia más amplia de inversión social en educación, junto a “Potenciamos tu Talento”, otro programa pilar de la estrategia en educación superior de Banco Galicia, que ofrece becas económicas y tutorías personalizadas a estudiantes universitarios de sectores desfavorecidos. Con más de 17 años de trayectoria y en colaboración con más de 24 organizaciones sociales, este programa hizo posible que más de 670 jóvenes se conviertan en los primeros universitarios de sus familias, acompañándolos en su formación en universidades públicas de todo el país.

Se trata de jóvenes que poseen la ilusión de convertirse en profesionales, como el caso de Agustín Brites, un jóven chaqueño de 24 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN, que atribuye parte de su desarrollo profesional gracias a la beca: “Valoro mucho el vínculo con el Banco Galicia, que también me abrió́ las puertas al mundo laboral a través de una pasantía. Siento que supe aprovechar esa oportunidad y que me ayudó a dar pasos importantes hacia mi futuro profesional".

Además, completando el conjunto de acciones, Banco Galicia apoya a estudiantes de escuelas secundarias a través de prácticas de aproximación al mundo laboral (ACAP) y realiza inversiones en equipamiento tecnológico para escuelas técnicas mediante el INET. Con el objetivo fortalecer su estrategia de desarrollo de habilidades STEM acompaña también el programa preuniversitario de Entropía de la UTN para formar a la nueva generación de ingenieros e ingenieras del país.

Por último, la entidad financiera cierra el trayecto con la inclusión laboral, brindando oportunidades reales para que estos estudiantes puedan acceder a su primera experiencia profesional. Gracias a esta estrategia, más de 60 jóvenes formados en estos programas hicieron prácticas profesionales en Galicia, consolidando su desarrollo profesional.

Cada una de estas acciones no solamente refuerzan el compromiso que tiene Banco Galicia con la educación, sino que son oportunidades para fomentar la formación de nuevos talentos y promover el acceso a una educación superior inclusiva y de excelencia.