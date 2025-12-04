Quinquela celebra que la Justicia obligue a conciliar por los fondos: "La Nación nos niega el diálogo, la Corte nos abre camino"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quinquela, informó a la ciudadanía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó un proceso de conciliación con el Estado Nacional, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre los "legítimos e históricos reclamos" por los fondos que la provincia considera que le corresponden. A través de una publicación en X (antes Twitter), el mandatario provincial y titular del Partido Justicialista local enfatizó que este paso judicial es la vía de avance ante la falta de diálogo y que representa la continuidad de una "lucha" que La Rioja sostiene desde hace años para que se reconozca su realidad económica y federal.

"Quiero informar a la ciudadanía de La Rioja que, a solicitud de nuestro gobierno, la Corte Suprema habilitó un proceso de conciliación con el Estado Nacional para avanzar hacia un acuerdo que responda a nuestros legítimos e históricos reclamos por los fondos que son de las riojanas y los riojanos. Este paso no es un gesto aislado: es parte de una lucha que nuestra provincia viene sosteniendo desde hace muchísimos años, gobierne quien gobierne porque este reclamo nace de la convicción de que nadie puede quitarnos lo que nos pertenece.

Las y los riojanos conocemos esta historia. Sabemos lo que implica pelear por cada peso que la Nación debe reconocer, y también sabemos que nunca nos regalaron nada. Lo que hoy el gobierno nacional nos niega con convocatorias selectivas al diálogo, se abre camino a través de la justicia. Y lo celebramos no por confrontar, sino porque es un acto de respeto hacia nuestra identidad federal hacia nuestra dignidad y hacia cada familia que vive, trabaja y sueña en La Rioja.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Rioja no pide privilegios. Pide equidad. Pide que se cumplan las leyes y que se reconozca la realidad de una provincia que siempre hizo patria, aun cuando algunos miraban hacia otro lado. Por eso este proceso de conciliación es una oportunidad histórica para saldar una deuda que lleva décadas.

Conciliar para acordar. Acordar para garantizar.

Porque nuestra lucha no es contra nadie, es a favor de La Rioja"