Quintela votó y agradeció el compromiso de los riojanos y las riojanas al participar de una jornada histórica para la democracia

El gobernador Ricardo Quintela emitió su voto pasadas las 8 de la mañana en la Escuela Privada Federalito, en el marco de las elecciones legislativas 2025, donde destacó la relevancia del momento: “Primero agradecer a todos ustedes por estar presentes para transmitir a toda la ciudadanía de mi Provincia, de la República Argentina, un momento histórico que estamos viviendo todas las argentinas y los argentinos para cumplir con nuestra obligación constitucional, con el derecho constitucional de emitir un sufragio. Nosotros lo hacemos convencidos que tenemos que transformar la realidad que estamos viviendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, afirmó.

En ese marco, y sobre el funcionamiento del nuevo sistema de votación, Quintela indicó que, aunque es novedoso y puede generar confusión, es necesario familiarizarse con él: “En mi caso particular no tuve inconvenientes, pero hay que empezar a trabajar para que toda la sociedad pueda comprenderlo efectivamente”. En tanto que respecto al impacto de los resultados, señaló que “seguramente el resultado va a determinar cuál es el rumbo, cuál es el camino que tenemos que tomar”.

Consultado sobre la importancia de los legisladores en la Cámara de Diputados, Quintela remarcó su rol frente a políticas que afectan a sectores vulnerables: “Nuestros abuelos, nuestras abuelas, el sector de las personas con discapacidad, el universitario, los desempleados", no obstante, remarcó que "cualquiera sea el resultado, vamos a tomarlo con calma, con mucha prudencia, sin agraviar, sin ofender a nadie”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalmente, el Gobernador anticipó que continuará el día con normalidad, siguiendo la jornada democrática: “Vamos a ver los resultados tranquilos junto a todas las compañeras y compañeros, y que sea lo que Dios y el pueblo de la provincia y del país quieran”.

Ricardo Quintela emitió su voto