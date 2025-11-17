Rosaura, el vino que nace en Agrelo honra una historia desconocida y celebra el terroir de origen con una mirada al futuro

En el corazón de Agrelo, Mendoza, donde la vitivinicultura argentina alcanza su máxima expresión, Escorihuela Gascón presenta Rosaura Malbec, un vino que une historia, innovación y terroir. Con esta creación, la bodega rinde homenaje a una figura clave en sus orígenes y reafirma su compromiso con el valor humano y la identidad mendocina.

Rosaura: un legado que inspira el futuro

El proyecto Rosaura Escorihuela Gascón nace con un propósito claro: revalorizar el potencial de Agrelo como zona vitivinícola de referencia, desde una interpretación moderna que combina precisión enológica, respeto por la historia y mirada de futuro.

La finca donde se origina Rosaura está situada en el punto donde comienza Alto Agrelo. Allí, un viñedo de más de 35 años de antigüedad revela el carácter único de su entorno. El microclima es determinante: los vientos fríos provenientes de la Cordillera de los Andes refrescan las vides y crean una amplitud térmica ideal para la maduración equilibrada de la uva. A su vez, una colina al este actúa como barrera natural, protegiendo el viñedo y potenciando su expresión más fina.

En el cuartel 14, al sur de la finca, las raíces del Malbec se hunden en un suelo formado hace siglos sobre un antiguo lecho de río. Esa geografía pedregosa —poco común incluso dentro de Agrelo— garantiza un drenaje natural y obliga a la vid a esforzarse por obtener nutrientes, concentrando así aromas, color y taninos. Las piedras, además, acumulan calor durante el día y lo liberan por la noche, equilibrando la maduración en un entorno naturalmente fresco. El resultado es un vino de gran pureza, con frescura vibrante, taninos sedosos y un perfil aromático profundo.

El carácter de Rosaura no se limita al terroir. Proviene de un material vegetal exclusivo desarrollado por la bodega hace más de cuatro décadas: la selección masal Escorihuela, también conocida como el Malbec de peciolo colorado. Esta línea genética, fruto de un trabajo paciente de selección, se distingue por su equilibrio natural, concentración y elegancia, y se ha convertido en un sello distintivo de la bodega.

La historia detrás del nombre: Rosaura

El nombre Rosaura tiene raíces profundas en la historia de la bodega. Hace más de cinco años, durante un proceso de investigación y organización de los archivos históricos de Escorihuela Gascón —que abarcan más de 140 años de documentos, fotografías y registros—, el equipo encontró la figura de Rosaura, esposa de Miguel Escorihuela Gascón. Rosaura tuvo un rol clave en los inicios de Escorihuela Gascón. Acompañó a Don Miguel en la construcción de una visión que trascendía la elaboración de vinos: impulsó la educación, el bienestar y la formación de las personas que trabajaban en la bodega. Aunque falleció joven, su influencia marcó el espíritu de la empresa y su compromiso humano.

El lanzamiento de Rosaura Malbec representa mucho más que un nuevo vino dentro del porfolio de Escorihuela Gascón. Es una declaración de principios: la reafirmación del valor de Agrelo como terroir emblemático y el reconocimiento del aporte humano detrás de cada gran proyecto. Con esta edición, la bodega rinde homenaje a una mujer que entendió el significado del esfuerzo y la constancia, y cuyo legado hoy se traduce en un vino de carácter elegante y auténtico.

Rosaura no solo mira al pasado: también es una invitación a mirar hacia adelante. Es la muestra de cómo una bodega con más de un siglo de historia continúa innovando, manteniendo vivo su compromiso con la excelencia, la identidad y la emoción que da origen a cada copa.