Semana de la Iluminación de DEMASLED en Argentina: detalles y beneficios de la primera edición

En un contexto donde la innovación tecnológica y la eficiencia energética marcan la agenda del mercado, DEMASLED, compañía argentina con más de 18 años de trayectoria en el desarrollo y comercialización de soluciones con tecnología LED, da un nuevo paso en su estrategia de expansión: la creación de la Semana de la Iluminación, un evento que busca convertirse en un referente anual para consumidores y profesionales del sector.

La primera edición se llevará a cabo del 22 al 28 de Septiembre del 2025, con descuentos de hasta el 50% en artefactos de iluminación, materiales eléctricos y sistemas de domótica y automatización. Pero el objetivo de la empresa va más allá de la acción comercial.

“Con la Semana de la Iluminación queremos generar un movimiento que trascienda lo promocional. Apostamos a instaurar en el mercado argentino una fecha que sea reconocida como el momento del año para acceder a la mejor tecnología en iluminación y domótica”, afirma Diego Barsky, fundador y CEO de DEMASLED.

Un nuevo hito para el sector

El lanzamiento se inscribe en un plan más amplio de la compañía, que en los últimos años amplió su infraestructura, diversificó su stock y consolidó su presencia en distintos canales de comercialización a nivel Nacional. La Semana de la Iluminación aparece como una iniciativa que combina la experiencia de DEMASLED en el mercado local con la necesidad de ofrecer propuestas innovadoras en un sector en constante transformación.

“Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento en materia de iluminación eficiente. Nuestro rol como empresa es acercar la mejor tecnología, pero también educar y promover hábitos de consumo más responsables. La Semana de la Iluminación es una manera de visibilizar ese compromiso”, agrega Barsky.

Proyección hacia el futuro

Aunque en esta primera edición el foco estará puesto en los consumidores finales, la compañía proyecta que, a partir de 2026, la iniciativa también convoque a otras empresas del sector, ampliando así el alcance y consolidando una red de actores comprometidos con la innovación en iluminación y automatización.

La ambición de DEMASLED es clara: convertir esta semana en un hito anual para toda la industria, que no solo impulse el consumo, sino que refuerce el posicionamiento de la compañía como referente del sector de la iluminación en Argentina.

Con esta propuesta, la empresa busca no solo crecer en su presencia en el mercado, sino también marcar agenda, instalando un evento que refleje la transformación tecnológica y cultural que atraviesa el sector de la iluminación.