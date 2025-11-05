Social Media Day Buenos Aires 2025: la inteligencia artificial redefine la comunicación y el marketing digital

El próximo martes 11 de noviembre, el Social Media Day Buenos Aires 2025 reunirá a referentes de la comunicación y el marketing digital para debatir sobre innovación y creatividad con inteligencia artificial. El encuentro se realizará en el Centro Costa Salguero (Pabellón 4), en el marco de Tecweek, la semana de las tecnologías emergentes y creativas impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que busca acercar las últimas tendencias en IA aplicada a los medios y las marcas.

El Social Media Day profundizará sobre las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, creatividad, audiencias y estrategias de contenido. Representantes de agencias, medios, marcas y referentes del sector compartirán herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito.

El encuentro, dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general, contará con un panel sobre “Comunicación en tiempos de IA” integrado por referentes de la comunicación y el marketing de marcas y agencias, entre los que se encuentran: Federico Javier Blanco, Internal Communicastions Manager Argentina en Stellantis South America; Florencia Fragalá, Jefa de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados; Jonathan Ferraro, Gerente de Comunicación Interna y Eventos en Telecom; Santiago Greco, VP de Growth Strategy en GUT Network; y Santiago Maíz, cofundador y CCO de Bermuda.

El impacto de la inteligencia artificial en la comunicación será uno de los temas centrales del Social Media Day Buenos Aires 2025. Durante el panel “Comunicación en tiempos de IA”, expertos del sector compartieron su visión sobre cómo esta tecnología está transformando la forma en que las marcas se comunican con sus audiencias.

Para Federico Javier Blanco, Internal Communications Manager en Stellantis South America, “estamos al inicio de una verdadera revolución en la comunicación corporativa, impulsada por la combinación entre la escalabilidad de la IA y la inteligencia humana”. Según el especialista, el desafío actual consiste en avanzar más allá de la automatización de tareas repetitivas —como traducciones o dashboards— hacia modelos basados en metadatos de calidad que permitan entrenar inteligencias artificiales capaces de ofrecer una eficiencia y precisión inéditas en la industria.

Por su parte, Florencia Fragalá, expresó: “La IA acelera procesos, pero la velocidad sin propósito es solo caos disfrazado de innovación. El verdadero valor surge cuando usamos esa velocidad para crear comunicación más humana, estratégica y significativa”. Mientras que Jonathan Ferraro, indicó: “No es magia, es dirección creativa aumentada. La IA transformó la comunicación en un proceso más colaborativo y desafiante. Hoy el talento no obedece a la "máquina": la diseña, la dirige y la impulsa. Quien entienda eso, tiene una ventaja competitiva real”.

"La IA ya no es una tendencia, es una herramienta estratégica que permite personalización, eficiencia y análisis a escalas que hasta hace poco eran imposibles. Desde GUT Network, diseñamos estrategias de publicidad y marketing digital full-funnel para marcas globales, optimizando y acelerando sus esfuerzos a través de la tecnología, los datos, la automatización y el poder de herramientas como Globant Fusion, una suite de Agentes de IA que creamos especialmente para resolver desafíos reales de esta industria”, señaló Santiago Greco, VP de Growth Strategy en GUT Network.

Santiago Maíz, quien estará a cargo de moderar el panel sobre “Comunicación en tiempos de IA”, afirmó: “La inteligencia artificial está transformando la comunicación en muchos niveles, pero pondría el foco en tres. Primero, en nosotros como profesionales: estamos aprendiendo a convivir con un “copiloto” que se integra tanto en nuestra vida como en nuestros procesos creativos. Segundo, en la narrativa y la producción: cambia los tiempos, la forma de contar y hasta el negocio. Y tercero, en las audiencias, que empiezan a reaccionar frente al uso de IA por parte de las marcas. Ese “hate” abre un debate interesante sobre el equilibrio entre humanidad y tecnología, un tema que recién empieza a discutirse en serio”. Por otro lado, también se refirió al rol que hoy ocupa la IA en la innovación y creatividad, y señaló: “La IA ocupa un rol central y, al mismo tiempo, paradójico. Acelera la producción y amplía las posibilidades creativas, pero también revaloriza lo humano: la intención, el criterio y la sensibilidad detrás de cada decisión. El verdadero desafío no es seguirle el ritmo a la tecnología, sino evitar que esa aceleración nos haga perder nuestra propia capacidad de crear”.

Noelia Mondino, Marketing Automation Expert en NaranjaX, y Mónica Martínez, “Head of Marketing Automation & Optimization en Naranja X”, brindarán la charla "Capturar valor: el arte (y el caos) detrás de la IA en Marketing". “La Inteligencia Artificial revoluciona el Marketing no por la facilidad, sino porque exige repensar completamente nuestros modelos operativos y las expectativas del cliente. El camino hacia la captura de valor exige una predisposición continua al aprendizaje y al error, trascendiendo las habilidades técnicas. Es fundamental concebir las soluciones como un sistema que conversa, en lugar de herramientas aisladas.La clave no es automatizar lo que ya hacemos, sino cuestionar si debemos seguir haciéndolo, repensando los roles y procesos desde cero”, adelantaron sobre su presentación.

Gustavo Mames, fundador y Director General de Interactivity, brindará una charla sobre el vínculo actual entre la Inteligencia Artificial y la atención al cliente. Sobre cómo las marcas pueden mejorar su interacción con los consumidores a través de agentes de IA, adelantó: “En el caso de la implementación de IA como ayuda para mejorar la atención al cliente, creo que sucede lo mismo que con otros fenómenos que vimos a lo largo de estos últimos años con otras tecnologías. Es decir, se antepone la solución a la herramienta: primero se implementa, y luego se piensa en el problema real del consumidor. Como sucede con muchas variables de la comunicación, y más allá de los sistemas y las tecnologías como la IA, muchas veces sólo se trata de escuchar los problemas reales de los usuarios. Qué necesitan debe suceder antes de decidir cómo los podemos ayudar”.

Tomás Criado, fundador y CEO de Epical, junto a Victoria Puricelli, CCO de Epical, brindarán una charla sobre la decodificación de emociones con IA. “La inteligencia artificial no vino a reemplazar la comunicación, sino a redefinirla. Las emociones son el punto de encuentro entre datos e interpretación: la IA detecta patrones, pero somos nosotros quienes les damos sentido. Cuando logramos decodificar emociones como la ironía, ansiedad o entusiasmo en las conversaciones digitales, convertimos información y el ruido en inteligencia sumamente estratégica. Ese es el nuevo lenguaje entre marcas y audiencias”, profundizó Tomás.

Otra de las profesionales que disertará en el encuentro será Marina Saroka, partner y CEO de Planetlambo. “El marketing vive entre la fascinación, el miedo, el FOMO y el hype frente a la inteligencia artificial. En mi charla, estaré recorriendo cada una de sus obsesiones”, anticipó sobre su presentación en el Social Media Day Buenos Aires.

Entre los oradores que participarán del Social Media Day Buenos Aires, también se encuentran: Gustavo Buchbinder, partner y CEO de Webar Interactive-Gulia; Claudio Yakimovsky, Marketing Director de Danone Argentina; Noelia Mondino, Marketing Automation Expert en NaranjaX; Mónica Martínez, Head of Marketing Automation & Optimization en Naranja X; Guillermo Paz, docente de IA en Universidad Siglo 21 y consultor en estrategia, Marketing e IA aplicada; Carlos Mazalán, Director de Comunicación y Marketing Digital de la Siglo 21 y CEO de Mazalán Comunicaciones; Alan Turek, Director del Content Hub de Grupo Atlántida; Daniel Yesurón, Pre Sales Specialist Cloud Latam en Licencias on line, Florencia Rodríguez Altube, periodista de datos e innovación digital en La Nación; Agustín Mario Giménez, cofundador de aHGency (AI Agency) y cofundador de OOTB (AI Studio).

Apoyan el evento: Visa, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Buenos Aires Ciudad, Tecweek, Licencias Online, Adobe, Microsoft, Open IT, Packland, Santo Pecado, Grupo Vía, Interactivity, Clarín, Cronista, Perfil, Grupo Atlántida, Grupo América, Digitalproserver, Mazalán Comunicaciones, Siglo 21, Red de Comunicaciones Internas Corporativas, Interact, Consejo PR, IAB, CACE, Grupo EON, y Bildenlex.

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, , Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

