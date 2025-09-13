Somos Industria: el encuentro clave que reunió a la industria argentina para debatir su futuro y competitividad

La incertidumbre económica marcó el inicio de Somos Industria 2025 en Costa Salguero. El economista Martín Rapetti analizó el contexto económico post electoral y advirtió sobre la posibilidad de abandonar el sistema de bandas cambiarias: “Argentina es un país con volatilidad y crisis, y el resultado del domingo genera aún más incertidumbre”. En su exposición, Rapetti también anticipó que “es probable que se deba abandonar el sistema de bandas y que el Fondo recomiende una salida a la flotación”.

A su vez, estimó que el dólar podría ubicarse a fin de año entre $1750 y $1900, con un escenario de inflación mensual del 5,5% en el peor de los casos. Respecto al impacto en la industria, sostuvo que si bien el contexto es recesivo, un tipo de cambio más alto puede mejorar la competitividad de las empresas que producen y exportan: "La economía empezó a caer desde principios de año y se agudizará en el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo, un tipo de cambio más alto puede favorecer la competitividad de la industria que compite en el exterior”, explicó.

Con una amplia convocatoria, este miércoles se realizó la apertura de Somos Industria 2025, el principal evento industrial del país organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Red Parques Industriales Argentinos.

La industria como motor de futuro: voces y definiciones en la apertura de Somos Industria

En la primera jornada del encuentro, autoridades y referentes del sector industrial coincidieron en la necesidad de fortalecer la competitividad, avanzar en infraestructura y consolidar un nuevo contrato productivo.

Durante el acto de apertura, Alejandro Gentile, presidente de UIPBA, compartió cómo la industria transformó su vida y resaltó el rol importante que tienen los industriales en la sociedad: “A mí me salvó un industrial. Ustedes me salvaron y salvan a miles de Alejandros todos los días”. Gentile resaltó además la necesidad de contar con políticas que impulsen la inversión en infraestructura y que reduzcan la presión impositiva que hoy afecta a la producción.

Por su parte, Darío Parlascino, presidente de Red Parques, subrayó que “los parques industriales son tierra fértil donde germina el futuro del trabajo argentino” y convocó a todos los bloques de gobierno a generar condiciones que favorezcan la competitividad. “La industria del futuro será sustentable o no será. Tenemos que articular lo público y lo privado, para la generación de empleo estable y con futuro”, afirmó.

En su mensaje, Martín Rappallini, presidente de la UIA, advirtió sobre la competencia internacional: “China quiere quedarse con la producción de los mercados locales. Nuestro desafío es competir con el mundo”. También llamó a un acuerdo público-privado de largo plazo que permita avanzar en dos reformas clave: una tributaria que reduzca la presión fiscal sobre la producción y una modernización laboral que preserve derechos y se adapte a la coyuntura. “El futuro de la Argentina es con más industria: productiva, competitiva y federal”, sostuvo.

Cómo es la agenda política en la industria

En el panel de legisladores nacionales, distintos referentes coincidieron en la necesidad de avanzar en reformas estructurales y en un nuevo marco productivo que brinde previsibilidad a las pymes e impulse la competitividad.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR) planteó la urgencia de una actualización de la normativa laboral y llamó a despolitizar el concepto "la industria y el empresario no son adversarios, son aliados estratégicos para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”. Destacó también la necesidad de reducir la informalidad laboral y de generar mayor flexibilidad sin desprotección de los trabajadores.

Por su parte, Danya Tavela, diputada nacional por Democracia para siempre, remarcó la importancia de encarar “tres reformas clave: laboral, tributaria y educativa”, y advirtió que “tenemos una educación vieja para otro medio laboral y productivo”.

En tanto, el diputado nacional por Encuentro Federal Nicolás Massot, reconoció errores pasados y planteó que “es ineludible abordar una reforma tributaria y laboral, pero con consistencia fiscal para no subsidiar consumo a costa de profundizar la recesión”.

Por parte de Unión por la Patria, el senador Eduardo “Wado” de Pedro subrayó que la Argentina debe “definir un modelo productivo claro, con infraestructura, sistema educativo y científico-tecnológico que acompañen a la industria en cada provincia”. También señaló la necesidad de generar arraigo y oportunidades de inversión en todo el país.

Finalmente, el senador nacional por UCR Maximiliano Abad reclamó una reforma tributaria que alivie la carga sobre las pymes y advirtió que “no podemos tener una legislación del siglo XX para aplicar en el siglo XXI”. Reclamó mejoras en logística, puertos y rutas, y llamó a fortalecer las entidades empresarias: “Hablar de industria es hablar de empleo y de futuro. La industria tiene que volver a ser el motor de la economía bonaerense”.

Innovación, datos y créditos para el futuro de los parques industriales en Argentina: todo lo que dejó el segundo día de Somos Industria

Con foco en digitalización, financiamiento e innovación, la segunda jornada de Somos Industria 2025 abrió el debate sobre cómo los parques industriales pueden convertirse en verdaderos motores de desarrollo productivo y competitividad para el país.

De lo analógico a lo digital: el salto que transforma a los parques industriales

En el primer panel, se presentó la plataforma Red Parques Digital, una herramienta colaborativa que permite geolocalizar y mostrar en tiempo real las características de cada parque, con información precisa por rubros e insumos.

“Un parque sin datos actualizados es invisible: pierde oportunidades, competitividad e inversiones”, advirtió Cristian Ruiz Díaz, líder del proyecto. Explicó que, hasta ahora, las bases de datos confiables estaban en manos del Estado, lo que limitaba el acceso de las empresas a información clave.

La plataforma constituye la primera base colaborativa del país, con información geolocalizada, precisa y en tiempo real. Actualmente ya es utilizada por los parques socios de la Red, que incluso la emplean para rondas de negocios. “No solo le da visibilidad al parque industrial con datos certeros, sino que también genera un espacio colaborativo: permite a las empresas realizar consultas, acceder a información compartida y encontrar nuevas oportunidades de articulación”, detalló.

El proyecto se encuentra en una etapa de consolidación de datos, que dará paso a una segunda fase con acceso abierto a todas las empresas y una tercera que permitirá a organismos nacionales identificar necesidades y problemáticas del sector. Ruiz Díaz subrayó que la plataforma también tendrá un fuerte impacto en la logística y la sustentabilidad, al mejorar la conectividad de las industrias y reducir traslados innecesarios de camiones vacíos en las rutas. Finalmente, anticipó el desarrollo de un chatbot con información clave y contactos, pensado como herramienta ágil para empresas y gestores de parques.

El BID y el INTI marcan la agenda del desarrollo productivo

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) expuso casos concretos de innovación aplicada. Julieta Comin, gerente de Desarrollo Tecnológico e Innovación, destacó la importancia de la articulación público-privada y compartió un caso de éxito que permitió reducir un 4% el gasto energético en una empresa.

Por su parte, Claudio Berterreix, gerente de Servicios Industriales, precisó que el INTI ya asistió a 59 parques industriales en todo el país, brindando soluciones en automatización, robótica, simulación de procesos y certificaciones en seguridad.

En el segundo bloque, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó sus líneas de financiamiento para el sector privado argentino. “Somos el banco de desarrollo más grande de la región, enfocado en el sector privado. Nuestro valor agregado está en la experiencia regional, la mitigación de riesgos políticos y la capacidad de acompañar incluso en contextos de crisis”, señaló Gonzalo Arauz, Principal Officer del Grupo BID.

Arauz remarcó que el BID financia tanto proyectos existentes como futuros, con préstamos a largo plazo destinados a la expansión, digitalización, eficiencia energética y planificación urbana. Además, destacó que se encuentran evaluando una operación logística de 150 millones de dólares y una inversión en un parque industrial en Latinoamérica.

Parques industriales y logísticos: estado del mercado y oportunidades concretas

Otro de los paneles estuvo dedicado a analizar el mercado inmobiliario industrial y logístico en Buenos Aires, con foco en las tendencias de inversión, la demanda actual y los desarrollos en marcha. Se destacaron también casos de éxito de reconversión de inmuebles en desuso en centros logísticos multicliente, considerados hoy el producto estrella de la logística de última milla.

El panel contó con la participación de Lucas Desalvo, broker industrial de Cushman & Wakefield; Emiliano Giana, director comercial y de nuevos desarrollos de Plaza Logística; e Ignacio Isidro Rappallini, director de Alberdi Desarrollos en la sede de Bernal.

Por su parte, la Organización para las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial abordó el rol de la sostenibilidad en los parques industriales, mostrando experiencias internacionales, de economía circular y simbiosis industrial.

A modo de cierre, el presidente de Red Parques Industriales, Darío Parlascino, agradeció a los participantes y destacó que “fueron dos días fructíferos, en los que pudimos dar la oportunidad a inversores, desarrolladores y empresas de conocer el enorme potencial que tiene la Argentina”. Subrayó además la importancia de generar sinergias entre los distintos actores del sector y aseguró que Red Parques Digital será una herramienta clave para ese camino de desarrollo compartido.

En simultáneo al Congreso, se desarrolló un Ciclo de Conferencias EPIBA, que en esta edición incluyó 14 charlas técnicas de empresas de reconocida trayectoria. Se abordaron temas de interés estratégico para toda la cadena productiva, con la participación de referentes de distintas industrias que compartieron conocimientos, experiencias y soluciones para el sector.

La Exposición de Parques Industriales Argentinos (EPIBA) fue una vez más el punto de encuentro: más de 90 marcas exhibieron sus propuestas y los asistentes recorrieron stands y pudieron conocer nuevas oportunidades para el sector, generar vínculos y llevarse información valiosa sobre normativas vigentes, costos de construcción y acerca de productos y servicios para su producción y operación logística.

UIPBA Joven: innovación tecnológica sustentable en acción

En el marco de Somos Industria 2025, se realizó la 3° edición del Premio a la Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense, que recibió 229 proyectos de jóvenes de toda la provincia. El galardón reconoce iniciativas innovadoras, tecnológicas y sustentables que ofrecen soluciones concretas a problemáticas de la comunidad.

Los proyectos ganadores fueron:

En el primer puesto el del Instituto Industrial Pablo Tavelli, Mar del Plata – con su propuesta DSM1, un dron submarino multipropósito pensado para explorar la biodiversidad y las especies no autóctonas de la laguna de Punta Mogotes, con un diseño que permite estudiar el ecosistema sin perturbar la fauna.

Como segundo premiado quedó la Escuela Técnica N°8 de Morón con MIPS, un sistema inclusivo que combate la discriminación tecnológica a personas no videntes, con disminución auditiva o de la tercera edad. Mediante sensores que miden radiación UV y pulso, la app emite advertencias visuales o auditivas para personas con dificultades sensoriales. Cuenta con un botón de pánico que activa llamadas automáticas a familiares, médicos o servicios de emergencia, y una muñequera con braille.

En tercer lugar, se premió a la Escuela Técnica N°1 de Longchamps por su propuesta de desarrollo de pastillas purificadoras que aportan soluciones sustentables a problemas locales de agua. El presidente de UIPBA, Alejandro Gentile, agradeció la participación de todos los jóvenes y docentes presentes, y destacó: “En este espacio trabajamos para defender la industria nacional. Nuestro objetivo es la articulación entre las escuelas técnicas y el sector productivo. Necesitamos más jóvenes que se animen a traer ideas”.

Somos Industria 2025 se desarrolló el miércoles 10 y el jueves 11 en Costa Salguero y reunió al Congreso Industrial PyME, la Exposición de Parques Industriales Argentinos y el primer Congreso de parques. Es el encuentro más representativo del sector industrial argentino, que promueve la articulación público-privada y el fortalecimiento de la producción nacional.