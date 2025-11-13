Tigre ordena su crecimiento urbano: el Concejo Deliberante aprobó la propuesta del municipio para limitar las alturas edilicias

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó en su última sesión la iniciativa presentada por el intendente Julio Zamora, que establece una limitación temporal en las alturas de edificación, con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano del distrito y avanzar hacia un nuevo perfil de ciudad sostenible y armónica.

La propuesta suspende las aprobaciones de construcciones de entre 3 y 8 pisos, según la zona, hasta la sanción definitiva del nuevo perfil urbano que se encuentra actualmente en evaluación en el Concejo Deliberante.

Durante la sesión, los concejales también aprobaron una prórroga de la medida por 90 díashábiles a partir del 10 de diciembre de 2025, lo que permitirá continuar el análisis del proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo.

“Sin interrumpir el modelo de progreso que caracterizó a Tigre en las últimas tres décadas, la prioridad es mantener un desarrollo equilibrado que genere oportunidades para los más de 8.000 jóvenes que cada año ingresan al mundo del trabajo en nuestro distrito”, destacó el intendente Julio Zamora.

"La conformación de nuevos polos urbanos, con comercios, servicios y viviendas accesibles, es una oportunidad para que nuestros jóvenes trabajen, se formen y puedan independizarse y formar su familia sin abandonar Tigre. En un contexto nacional donde la obra pública se encuentra paralizada, las inversiones privadas sostenibles son clave para garantizar la continuidad del desarrollo económico y social local", agregó.

El jefe comunal subrayó que el proyecto recoge las inquietudes expresadas por vecinos y vecinas, quienes solicitaron abrir un debate sobre el modelo de crecimiento que Tigre necesita para los próximos años. “Esta medida no busca detener el progreso, sino hacerlo de manera planificada y consensuada, preservando la calidad de vida, el ambiente y el equilibrio urbano”, afirmó Zamora.

Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa ratifica la visión de Tigre como un modelo de desarrollo local moderno y participativo, que combina crecimiento económico, inclusión social y planificación territorial responsable