Tránsito en Argentina: 7 de cada 10 conductores conoce las reglas de prioridad, según CECAITRA

En Argentina, los peatones y ciclistas tienen prioridad en la vía pública, según la normativa vigente. Un nuevo relevamiento del Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial, muestra que la mayoría de los conductores conoce las reglas de prioridad, aunque todavía hay dudas en situaciones cotidianas del tránsito.

Además de los elementos que ordenan la circulación —como los semáforos, las señales de tránsito o los dispositivos luminosos y sonoros— existen normas básicas que todos los automovilistas deben respetar al salir a la calle. Por eso, CECAITRA realizó un sondeo en hogares de todo el país para medir el nivel de conocimiento sobre las prioridades en el tránsito.

Qué reveló la encuesta de CECAITRA

La primera pregunta fue: “¿Quién tiene prioridad de paso en una esquina de dos calles de igual jerarquía sin semáforos?”.

El 78 % de los encuestados respondió correctamente que la prioridad corresponde a quien circula por la derecha; un 12 % dijo erróneamente que la tenía quien circula por la izquierda, y el resto no eligió ninguna opción.

Luego se consultó: “Cuando un automóvil y una bicicleta circulan en un mismo sentido y el automovilista quiere girar a la izquierda, ¿quién debe detenerse y ceder el paso?”.

El 70 % contestó correctamente que el automovilista debe frenar; el 20 % consideró que debía hacerlo el ciclista, y un 10 % no supo responder. Es decir, 7 de cada 10 conductores conoce la normativa vial en este tipo de situaciones.

Qué dice la ley sobre las prioridades de paso

El artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas a quien cruza desde su derecha.

Esta prioridad es absoluta y solo se pierde ante señalización específica, vehículos ferroviarios, servicios públicos de urgencia en misión, vehículos que circulan por una semiautopista o peatones que cruzan lícitamente la calzada.

El inciso g del mismo artículo agrega que también se pierde la prioridad cuando se conduzcan vehículos de tracción a sangre, como las bicicletas.

Por último, la encuesta preguntó: “¿Quién tiene prioridad en las rotondas?”.

El 65 % respondió correctamente que la tiene “quien ya circula dentro de la rotonda”, el 30 % dijo “el que llega primero” y el resto no eligió opción.

El artículo 43 de la ley indica que “en una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones, dejando la zona central a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar”.

Conciencia y respeto para evitar siniestros viales

“Es imprescindible que los conductores conozcan las normas de tránsito, pero más importante aún es que las obedezcan. Más allá de las distintas reglas de prioridad, se debe salir a la calle sabiendo que el peatón y el ciclista siempre tienen el paso, por ser los actores más vulnerables”, destacó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial.

“Conocer las prioridades se convierte en una herramienta elemental para evitar siniestros. Desde CECAITRA impulsamos conductores con conciencia vial, que salgan a la calle con respeto, atención y responsabilidad. Nuestra vida y la de los demás está en peligro si no conducimos de manera adecuada y segura”, concluyó Jaime.