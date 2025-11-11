Turismo en Concordia: experiencias, naturaleza y beneficios exclusivos para disfrutar todo el año

Ubicada en un entorno natural privilegiado, Concordia ofrece paisajes, sabores y propuestas que se disfrutan en cualquier época del año. Situada estratégicamente en el corredor del Mercosur y a escasa distancia de los principales centros urbanos, se presenta como un destino ideal para quienes desean vivir experiencias diferentes y redescubrir el placer de viajar con beneficios y descuentos exclusivos.

Una de las propuestas más innovadoras es Concorpass, la tarjeta digital gratuita que ofrece experiencias únicas para disfrutar de Concordia con todos los sentidos. A través de esta herramienta, los visitantes acceden a promociones especiales en alojamientos, gastronomía, excursiones y atractivos turísticos, haciendo que la ciudad se viva de manera más accesible, dinámica y personalizada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Permite que grupos de hasta cuatro personas compartan la tarjeta digital, fomentando el viaje en compañía y la exploración conjunta.

El programa incluye las siguientes opciones:

3x2 en noches de alojamiento.

Descuentos de hasta un 20% en gastronomía con platos regionales.

Cupones especiales en pasajes de larga distancia con la empresa Flechabus.

Tarifas diferenciadas en experiencias de turismo rural, bodegas y viñedos.

Bonificaciones en actividades deportivas y de pesca.

Entradas con descuento a complejos termales.

Recorridos en el bus turístico y acceso a propuestas culturales variadas.

El Parque Nacional El Palmar se incorporó al circuito de beneficios, ofreciendo una experiencia única de contacto con la historia y la biodiversidad regional. A solo 40 minutos de Concordia, este emblema entrerriano brinda acceso gratuito para residentes de la provincia, y entradas de $5.000 para turistas nacionales y $7.000 para internacionales.

Cómo acceder a Concorpass

El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025. Su mecanismo de acceso es sencillo: solo hay que completar el formulario oficial para recibir el pase vía WhatsApp. También puede gestionarse de manera presencial en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) o a través del contacto disponible en el sitio de Turismo Concordia.

Un fin de semana largo entre sabores y patrimonio cultural

Durante el fin de semana largo de noviembre, se realizará “Sabores de Concordia y la Región” en el Parque Central Viñedos Moulins. Este evento gastronómico reunirá a productores, emprendedores y propuestas locales, ofreciendo la oportunidad de experimentar los aromas, texturas y sabores que distinguen a la cocina de la Región Salto Grande.

Simultáneamente, del 17 al 23 de noviembre, se celebra la Semana de los Museos y Patrimonio “Descubrí lo nuestro, valorá lo que somos”, una oportunidad para que cada visitante valore la historia de la ciudad y descubra su identidad. Más de 15 espacios abrirán sus puertas con actividades especiales, recorridos guiados y propuestas interactivas que permiten conocer, disfrutar y conectarse con el patrimonio cultural de Concordia.

Pesca deportiva y experiencias en contacto con la naturaleza

Rodeada por el Lago Salto Grande, el Salto Chico y el río Uruguay, Concordia se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos de Entre Ríos para disfrutar del agua y la naturaleza.

Sus ríos y lagos albergan especies como bogas, dorados, surubíes, tarariras y bagres, que convocan a pescadores de todo el país y del exterior. La ciudad impulsa una pesca deportiva responsable, en equilibrio con el entorno y acompañada por guías locales que comparten técnicas y experiencias tanto con principiantes como con expertos.

Naturaleza y patrimonio histórico de Concordia

Concordia ofrece un conjunto de espacios emblemáticos, donde historia y naturaleza se integran para brindar experiencias únicas. Dentro del Parque San Carlos, el Naranjal de Pereda resguarda tres siglos de tradición citrícola, mientras que el Castillo San Carlos evoca la memoria de Antoine de Saint-Exupéry y su relación con la creación de El Principito.

Otro hito, el Monumento al Éxodo Oriental, rinde homenaje a la gesta de José Gervasio Artigas. En tanto, el bus turístico Tierra Mágica de El Principito recorre el predio natural, acercando anécdotas y relatos sobre la historia y las leyendas de cada rincón.

Turismo de bienestar en Concordia: termas y relax

El bienestar forma parte esencial de la experiencia turística en Concordia, donde la naturaleza se convierte en aliada del descanso y la recreación. En la zona norte se ubican tres complejos termales que nacen del Acuífero Guaraní:

Termas Concordia , con circuito hídrico y parque aéreo.

Termas del Ayuí , que combinan parque acuático y arborismo.

Termas Punta Viracho, frente al Lago Salto Grande, en un entorno natural privilegiado.

A esta propuesta se suman jornadas de campo, senderismo, paseos en lancha, canopy y vuelos de bautismo, experiencias pensadas para quienes buscan conectar con la tranquilidad, la naturaleza y la aventura al aire libre.

Gastronomía regional y viñedos de Concordia

Los sabores característicos de la región —pescado de río, citrus, miel, nuez pecán y arándanos— definen la identidad gastronómica de Concordia, una ciudad donde cada plato cuenta una historia de tradición y territorio.

Energía, historia y cultura con visitas guiadas

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande abre sus puertas con visitas guiadas gratuitas que permiten conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional (Argentina–Uruguay) más importantes de Latinoamérica. Durante el recorrido, los visitantes descubren el funcionamiento de la represa, su aporte energético y su papel en la integración regional.

La propuesta incluye también la visita al Museo y Centro Cultural Salto Grande, donde se complementa la experiencia con una mirada sobre la historia, la ciencia y el entorno natural que dieron origen a este emblema compartido. Una experiencia educativa y paisajística que une energía, conocimiento y cultura en un mismo lugar.

La Costanera del río Uruguay y el corredor gastronómico céntrico reúnen una amplia oferta de restaurantes, parrillas y bares con propuestas ideales para compartir en familia o con amigos.

El enoturismo también forma parte de esta experiencia: los visitantes pueden recorrer viñedos y bodegas locales, conocer el proceso de elaboración y disfrutar degustaciones de Tannat, Marselan, Chardonnay y otras cepas, acompañadas por productos regionales en un entorno natural que refleja la esencia vitivinícola de la ciudad.

Cultura y arquitectura: la riqueza patrimonial de Concordia

En el corazón de la ciudad, el Circuito Arquitectónico de Concordia invita a recorrer calles, plazas y edificios que resguardan el legado patrimonial y artístico de la localidad, recientemente distinguida como Ciudad Art Nouveau de América 2025.

La propuesta cultural se amplía con la visita a espacios emblemáticos como el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia, entre otros.

Concordia reafirma su identidad como destino integral, donde naturaleza, cultura, bienestar y gastronomía se encuentran para ofrecer experiencias auténticas, accesibles y sostenibles durante todo el año.

Descubrí más sobre todas las experiencias turísticas de Concordia acá.