Universidad Siglo 21 presenta su carrera de Medicina en Córdoba: innovación en salud y formación con propósito

Universidad Siglo 21, la institución universitaria de gestión privada más elegida del país, anunció el lanzamiento de su carrera de Medicina, una propuesta académica que evoluciona la formación médica en Argentina. La carrera comenzará a dictarse en marzo de 2026 en el Campus Universitario Juan Carlos Rabbat, en Córdoba.

Con un modelo académico basado en competencias, infraestructura de vanguardia y una visión tecnohumanista como abordaje formativo, la iniciativa busca formar nuevas generaciones de profesionales comprometidos con su profesión, con sólidos conocimientos técnicos y científicos, formación humanista integral y manejo de tecnologías innovadoras.

Un modelo académico para los desafíos del sistema de salud

El sistema sanitario atraviesa transformaciones profundas: el aumento de la expectativa de vida, la incidencia de enfermedades crónicas, la crisis de salud mental y la digitalización acelerada exigen profesionales preparados para liderar con excelencia y compromiso al paciente y su entorno.

Frente a este escenario, la carrera de Medicina en Universidad Siglo 21 se sustenta en un ecosistema de apoyo de innovación en salud donde la simulación avanzada, la inteligencia artificial, la internacionalización y la práctica en red se integran como un sello distintivo, para evolucionar la manera de aprender y ejercer la profesión médica.

“Con el lanzamiento de la carrera de Medicina, desde Universidad Siglo 21 asumimos la responsabilidad de liderar una nueva manera de aprender y ejercer la profesión médica”, expresó el Dr. Marcelo Orías, director de la carrera. “Nuestro modelo integra desde el primer año conocimientos, práctica clínica y tecnologías de vanguardia, para que los egresados impacten directamente en la salud de las personas y en el fortalecimiento del sistema sanitario argentino.”

Visión tecnohumanista e innovación educativa

La propuesta académica se distingue por su visión tecnohumanista, que integra el uso intensivo de las tecnologías con el desarrollo integral de las personas, centrándose en los valores, la ética y la dimensión humanista del aprendizaje. Además, promueve la interdisciplinariedad junto a otras carreras del Área de Salud de la Universidad.

El enfoque contempla también acciones de bienestar estudiantil y un acompañamiento personalizado, pilares que impulsan el desarrollo integral de cada futuro profesional.

Córdoba como epicentro de la nueva carrera de Medicina

La carrera se cursará a partir de marzo de 2026 de manera presencial en el Campus Juan Carlos Rabbat, ubicado en la ciudad de Córdoba. Allí se encuentra el moderno edificio de Salud y Bienestar, un espacio diseñado para la formación de profesionales de la salud con una perspectiva humana y técnica de excelencia.

El campus cuenta con laboratorios, aulas clínicas y un centro de simulación de última generación, donde los estudiantes podrán entrenarse en entornos realistas y adquirir experiencia práctica desde el inicio.

Internacionalización, liderazgo y gestión en salud

A través de más de 200 convenios nacionales e internacionales, experiencias de intercambio, la incorporación de inglés médico progresivo y la participación en redes globales de investigación, la carrera promueve una formación conectada con el mundo.

“Buscamos formar profesionales capaces de decidir con seguridad, conducir equipos y aportar soluciones transformadoras para la sociedad”, destacó el Dr. Diego Baenas, decano de Ciencias de la Salud de Universidad Siglo 21. “En Universidad Siglo 21 nuestro modelo académico integra excelencia y humanismo, con una formación comprometida con la comunidad.”

Un hito en la trayectoria de Universidad Siglo 21

“En Universidad Siglo 21 seguimos fieles a nuestra misión: innovar para transformar”, afirmó la Rectora Laura Rosso. “Con la carrera de Medicina damos un paso histórico en nuestros 30 años de trayectoria, ofreciendo a la Argentina y a la región una propuesta que integra ciencia, tecnología y valores para formar médicos con un profundo sentido humano.”

Este lanzamiento representa un aporte estratégico al sistema sanitario argentino, para la formación de profesionales de la medicina con competencias para liderar equipos, tomar decisiones seguras en escenarios complejos y crear soluciones con impacto real en la salud de sus comunidades, desde un enfoque ético, humanista y basado en la tecnología.

Con más de 90.000 estudiantes, más de 100.000 egresados y una red de más de 320 Centros de Apoyo Universitario en todo el país, Universidad Siglo 21 consolida su liderazgo en innovación educativa.

El lanzamiento de la carrera de Medicina, en el marco del 30° aniversario de la institución, amplía la oferta académica del área de Salud y fortalece el compromiso con el desarrollo del sistema sanitario nacional. La carrera de Medicina en Universidad Siglo 21 nace para evolucionar la manera de aprender y ejercer la profesión médica.

