Universo Lali Ramírez: De trabajar como contadora a fundar una marca de moda referente en la industria nacional

Plataformas, taco aguja, taco chino, mocasines y flats en abundancia de colores, texturas y diseños. Del animal print al estampado snake y las plumas: el universo de Lali Ramírez, la empresaria y diseñadora del calzado, se mueve a un ritmo vertiginoso. De la herencia del padre zapatero que fundó la fábrica en la década del ´70 a construir una marca federal con ADN propio y presencia en los principales eventos de moda en Buenos Aires y América Latina.

Frente a la nueva colección primavera-verano y tras su participación en CARAS MODA, la diseñadora repasa con Perfil.com los comienzos de su marca. De trabajar como contadora a convertirse en una de las empresarias de calzado del momento: Lali Ramírez analiza cómo las temporadas con respecto a la moda fueron cambiando y qué se prioriza hoy al momento de pensar en una colección.

Su colección primavera-verano la posiciona como una de las referentes del calzado del momento.

“El origen de la marca está vinculado con que mi papá trabajó de armador (N. de la R: en el mundo del calzado, se conoce como armador al técnico especializado en una de las etapas más cruciales del proceso de producción) algunos años durante su juventud. En los ´70 decidió abrir su propia fábrica y así fue como arrancó. Y no paró nunca más. Por mi lado, estudié administración de empresas, entonces siempre estuve metida en la fábrica, pero desde la parte administrativa y contable, llevando adelante los locales. Lo del diseño llegó después”, explica.

Cuando Lali Ramírez dice “después”, hace referencia al momento exacto en el que se animó a dejar de ser solamente una fanática de la moda para involucrarse en el ecosistema de diseño, empezar a pensar en colecciones y en temporadas. Sus primeros pasos en la industria fueron colaborando para marcas prêt-à-porter y de alta costura.

Con una historia familiar en el mundo del calzado, Lali Ramírez demuestra su pasión por la moda en sus colecciones.

“La moda siempre me encantó. Pero llegó un momento en el que me empecé a meter un poco más en el diseño porque me gustaba a mí en lo personal. En estos primeros años yo trabajaba todavía como contadora en YPF y esto era más como un hobby”, recuerda. Pero su boom llegó en el verano del 2000, cuando le pidieron que diseñara sandalias para un grupo de actrices para una fiesta en Punta del Este, un evento social de esos que marcaban el pulso del verano esteño y anticipaban la temporada. De ahí en adelante, Lali Ramírez pasó de las estáticas tablas de Excel al fulgor de las pasarelas, al brillo y al arte. Comenzó a colaborar con Verónica de la Canal y hasta fue artífice del diseño de calzado de Casi Ángeles, la serie de Cris Morena que marcó una época.

Perfil: Desde tu rol como empresaria y diseñadora, ¿cuáles consideras que son los elementos fundamentales para que una marca de moda se mantenga relevante a lo largo del tiempo?

Lali Ramírez: Una marca se mantiene con perseverancia y esperanza, creo que esos son dos pilares inquebrantables. Porque cuando sos empresario y hacés una apuesta a un proyecto, otra no te queda. Eso lo aprendí también durante la pandemia, donde todas las marcas estábamos atravesando un periodo difícil. Es la parte creativa la que te hace salir un poco del sube y baja del país.

El verano del 2000 fue su boom como diseñadora de calzados.

P.: ¿Cómo fue evolucionado el sector de la moda? ¿Sigue anclado en las temporadas tradicionales o se ha volvió un modelo más fusionado?

L.R.: Actualmente, la situación es muy cambiante. Ya no existe esa temporalidad tan rígida de años atrás. Ahora en invierno se usan sandalias con medias y en verano se usan botas, es todo una fusión. No existe el concepto tan claro de “temporada”, vale todo. Y a mí desde lo creativo, me encanta que sea así. Hay como un mix de todo. La compra y la producción es día a día.

Lali Ramírez define a la creatividad como un valor que marca la diferencia.

Shein, Temu e industria nacional: cuál es la situación de los diseñadores argentinos ante la expansión del fast fashion

Las marcas de fast fashion desde hace décadas se encuentran instaladas alrededor de todo el mundo y son la principal fuente de acceso de la población a la vestimenta. Inditex, uno de los grandes de la industria textil, agrupa a marcas como Zara, Pull & Bear y Stradivarius. Sin embargo, en el mercado global, y puntualmente en el argentino, la reciente aparición de plataformas como Shein y Temu comienzan a generar preocupación en los empresarios textiles y vinculados al sector de la indumentaria.

Consecuencias ambientales del fast fashion.

El principal call to action de estas plataformas es el precio, los costos son accesibles por sobre los del mercado nacional. En paralelo, se encargan en parte de instalar las tendencias van surgiendo de forma continua, incrementando aún más el concepto de fast fashion.

“Lo de Shein y Temu es un tema de gran preocupación, tanto para mí como para otros colegas del sector. Son plataformas demasiado económicas mediante las cuales se puede acceder a productos de forma inmediata. Y la industria local no está preparada para competir en esa escala. Está todo muy desprotegido para los productores locales. No podemos competir ante plataformas con tarifas tan disociadas”, concluye la empresaria.

