jueves 04 de diciembre de 2025
Valenzuela contra el endeudamiento bonaerense: “Esta Provincia atrasa”

Diego Valenzuela, quien asumirá como senador provincial la próxima semana, manifestó en X su repudio y bronca al tratamiento de madrugada del endeudamiento, que se habría aprobado a cambio de cargos en el BAPRO.

Diego Valenzuela, senador provincial electo y actual intendente de Tres de Febrero, enojado contra la reciente aprobación del endeudamiento bonaerense. | Municipalidad Tres de Febrero

El senador provincial electo y actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, expresó enérgicamente su "repudio y bronca" contra la reciente aprobación del endeudamiento bonaerense, que se realizó durante la madrugada en la Legislatura. Valenzuela calificó el hecho como una muestra de que "Esta Provincia atrasa" y elevó la sospecha de que la rápida sanción fue el resultado de una negociación política opaca, concretada a cambio de cargos en el Banco Provincia (BAPRO).

