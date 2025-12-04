Valenzuela contra el endeudamiento bonaerense: “Esta Provincia atrasa”

El senador provincial electo y actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, expresó enérgicamente su "repudio y bronca" contra la reciente aprobación del endeudamiento bonaerense, que se realizó durante la madrugada en la Legislatura. Valenzuela calificó el hecho como una muestra de que "Esta Provincia atrasa" y elevó la sospecha de que la rápida sanción fue el resultado de una negociación política opaca, concretada a cambio de cargos en el Banco Provincia (BAPRO).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite