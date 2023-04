5 Seconds of Summer agrega otro show en Argentina: enterate cuándo será

5 Seconds of Summer viene regalando solo buenas noticias. Luego del anuncio de su ansiado regreso a Argentina, la semana pasada estrenaron un increíble álbum en vivo The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall, que captura mucho de la magia que han sabido transmitir cada vez que se suben a un escenario, junto con un visualizer de la versión épica de “Youngblood” que es parte del disco. La acogida del público fue sensacional y las entradas para su show del 20 de julio en el Estadio Luna Park se agotaron en solo unas horas. Para que nadie se quede afuera de la fiesta del reencuentro, 5SOS decidió agrandar los festejos y sumar una nueva fecha a su paso por Argentina: la cita será el 19 de julio en el Estadio Luna Park, con producción de DF Entertainment. Las entradas ya se encuentran a la venta únicamente a través de Ticket Portal.

5SOS, compuesto por Luke Hemmings (voz/guitarra), Michael Clifford (voz/guitarra), Calum Hood (voz/bajo) y Ashton Irwin (voz/batería), es el único grupo de la historia que ha conseguido colocar sus tres primeros álbumes de estudio completos en el #1 del Billboard 200, y hace poco se unieron al exclusivo Billions Club de Spotify con su exitoso single ”Youngblood”. Llevan más de 13 millones de álbumes vendidos y han cosechado numerosos premios entre los que se hallan 10 European Music Awards, 5 ARIA Awards, 2 MTV Video Music Awards, 1 American Music Award, 1 People’s Choice Award, 2 iHeartRadio Music Awards y 3 APRA Awards.

Llevan poco más de una década juntos, y si hay algo que demuestra su nuev álbum en vivo es que han ido puliendo sus presentaciones hasta dar con la fórmula de shows impecables y cargados de energía. The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall se grabó íntegramente en el legendario Royal Albert Hall de Londres incluye interpretaciones de canciones de toda su carrera, incluyendo temas de su último trabajo discográfico 5SOS5, junto a una orquesta de cuerda de 12 músicos y un coro gospel. En sus comienzos, tocaban afuera del Royal Albert Hall para darse a conocer, por eso esa noche fue tan especial: estaban tocando en el emblemático venue colmado de fans, en la cima de su madurez artística. El estreno abre la puerta de lo que es el show en vivo de 5SOS, pero solo quienes se acerquen a una de sus dos fechas en el Luna Park podrán vivir la experiencia completa.