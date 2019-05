Aladdin sorprende y se pone al tope la taquilla

Diego Grillo Trubba

Con tantas remakes con “actores reales” (por más que algunas sean completamente digitales, como la inminente El rey león) muchos sospechaban de que continuaran teniendo éxito en la taquilla. Sin embargo, las nuevas adaptaciones de Disney siguen gozando de muy buena salud.

La flamante versión de Aladdin, dirigida por Guy Ritchie con Will Smith como el genio de la lámpara, superó las expectativas. Los especialistas señalaban que el alud de adaptaciones podía jugarle en contra (y más aún si se toma en cuenta que en el país de origen las críticas fueron dispares, tiene una aprobación de solo el 57% en Rotten Tomatoes), y le auguraban un primer fin de semana en Estados Unidos con US$ 80 millones. Pese a ello, el film ya lleva US$ 86,1 millones, con el detalle de que esa cifra solo cuenta hasta la mitad del primer domingo, con lo cual es seguro que supere los US$ 90 millones en su primer fin de semana.

Mientras tanto, en Argentina Aladdin también resultó un éxito. En su primer fin de semana convocó a 283.000 espectadores, habiéndose estrenado en 443 salas. Hizo casi el triple que Avengers: Endgame en plena competencia, ya que el film de Marvel arrastró a 86.800 personas en nuestro país.

Si bien las cifras son buenas para Aladdin, cabe señalar que la franquicia de adaptaciones hoy por hoy rinde muchísimo menos que la de superhéroes de Marvel, ambas de Disney. Por dar un ejemplo, en su primer fin de semana en la Argentina, este mismo año, Capitana Marvel convocó a 469.000 personas en su primer fin de semana.

Otro detalle de la taquilla local: en el segundo puesto está Avengers: Endgame con 86.800 espectadores en el fin de semana, pero se trata casi de un empate técnico, ya que El cuento de las comadrejas, de Campanella, hizo 85.900 espectadores. Con una salvedad no menor: la de Disney está en 230 salas, y el film nacional en 178, con lo cual el último tuvo mucho mejor rendimiento.