Este 4 de junio comenzaron los Early Birds para la nueva edición del Lollapalooza, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, como todos los años. El festival contará con 5 escenarios repartidos en el predio y más de 100 artistas y bandas en vivo.

Lollapalooza 2027: cuánto cuesta cada entrada

El Lollapalooza ofrece distintos costos de tickets para cada tipo de experiencia. El pase de los 3 días tiene un costo de $205.000, mientras que el 3 Day Pass Plus cuesta $315.000 y el 3 Day Pass Lolla Lounge, la entrada más exclusiva del evento, se encuentra en $505.000. A estos precios se les debe sumar el cargo por servicio, que usualmente en la página web All Access equivale al 10% o 15% del valor normal de los pases.

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