"Boba, bruta": la diputada libertaria Karen Reichardt se peleó a los gritos con una panelista de LAM y abandonó el programa

Karen Reichardt, exactriz y actual diputada por La Libertad Avanza, tuvo un fuerte cruce en vivo este viernes con la panelista Matilda Blanco y todo terminó con la legisladora abandonando el programa.

El enfrentamiento ocurrió en LAM, el programa de Ángel de Brito, cuando la experta en moda le dijo a la exvedette: “Si quiere puede contar el proyecto que tiene que ver con legalizar los criaderos”. Se refería a la intención de la legisladora de impulsar una iniciativa para criar y vender algunas razas de perros.

La exmodelo le contestó: “Es una maleducada. Es una maleducada decir eso. Además, no sabe, porque primero que no es una ley, es un proyecto de ley. Dijiste sala y es un recinto. Me tenés que pedir disculpas porque sos una maleducada".

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Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli

El conductor le pidió a la legisladora que diera más detalles de su proyecto. Reichardt aseguró: “Primero que yo no me desperté una mañana y dije: 'Ay, a ver, se me ocurre tal cosa'. Hace muchos años que yo me dedico a los animales, muchísimo. Yo toda mi vida tuve cusquitos”. Para luego ironizar: “Entonces, no es algo que yo me levanto una mañana y digo: ‘A ver, vamos a ver cómo le jodo la vida a las proteccionistas’”.

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Blanco la interrumpió diciendo: “¿Sabías que en Buenos Aires los criaderos están prohibidos?”. Esto enojó a la diputada que le respondió: “No vine a discutir con vos, ¿sabes qué? Me insultaste a mí, me insultaste. Entonces ya no me amerita hablar con una persona como vos, porque no estás en tus cabales, una persona que me insulta sin conocerme”.

La contestación de la panelista fue: “Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay 18 millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar”.

Karen Reichardt con Javier Milei

Reichardt no aceptó ese argumento: “Te quiero ver cuánto das a los refugios. Hay una hipocresía total. Cuando la gente del medio tiene un perrito y se sacan fotos con los perritos, ¿vos ves proteccionistas que pongan: ‘Ah, maltrato, maltrato’?”.

Blanco insistió con su argumento: “¿Qué estás diciendo, Karen? Sos una ignorante. Tenés que entender que no por todo se puede pagar en esta vida”. La exmodelo le dijo: “No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta".

Blanco siguió con su ataque: “Vos querés legalizar la venta de animales. Sí, porque tenés a alguien atrás que está detrás de este proyecto, es obvio. Los refugios son para salvar perros. Los refugios se mantienen con poca plata. Hay gente que no tiene para comer, Karen. ¿Qué le querés cobrar al proteccionismo que no tiene un peso? ¿Querés regular el proteccionismo?”.

La diputada intentó cerrar el tema: “Te gusta la chicaneada. No sos una persona seria para hablar de este tema”. En ese punto, Blanco hizo referencia a Conan, una de las mascotas del presidente Javier Milei: “Te voy a decir una cosa: todos los perros son Conan, todos tienen derechos como Conan. Vos querés legalizar la venta de animales”.

La legisladora no aguantó más: "Sos muy maleducada. Y te garpa esto”. Blanco le dijo: “Está prohibida la venta de animales en muchos países y los criadores”.

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Reichardt la increpó: “Informate en vez de decir pavadas como muchas proteccionistas". Blanco le respondió: "¿Y vos qué sos? Sos una comerciante, estás del lado de los comerciantes". Eso enfureció a la legisladora: "Yo no soy comerciante. Vos no me podés decir que soy comerciante. ¿Cómo me vas a acusar? Porque si vos me acusás de algo, yo te pongo un abogado. Hacer un proyecto de ley no es ser comerciante, boba, bruta, sos una bruta. Callate. Yo me voy. Nunca lo hice. Sos una maleducada”.

Tras estas palabras, la diputada se levantó y abandonó el estudio.

Karen Reichardt

El descargo de Karen Reichardt tras pelearse con Matilda Blanco

En su cuenta de X, Karen Reichardt habló de su pelea con Matilda Blanco en LAM, pero evitó dar nombres: “Hoy en un programa de televisión fui agredida con descalificaciones y acusaciones falsas. Se intentó ensuciar un proyecto cuyo único objetivo es proteger a los animales con reglas claras y transparencia”.

Y agregó: “Prohibir no elimina lo que ya existe, regular es controlar y evitar abusos. Elijo debatir ideas, no agravios”.

HM / EM