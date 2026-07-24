Pilar Ramírez ratificó que la prioridad electoral de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei en 2027

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, aseguró que el principal objetivo político del oficialismo de cara a las elecciones de 2027 es lograr la reelección del presidente Javier Milei, al considerar que permitirá consolidar el rumbo económico iniciado en diciembre de 2023.

Aseguró la dirigente durante una entrevista con Infobae en Vivo: "El objetivo es la reelección del Presidente, pero por el bien de todos los argentinos, porque por fin hubo alguien que dijo 'el rumbo es por acá'". Ramírez señaló que las definiciones sobre la estrategia electoral para los próximos comicios se discutirán el año próximo, aunque remarcó que la continuidad del proyecto libertario es la prioridad del espacio.

Durante la entrevista, la legisladora también destacó el rol de la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, a quien definió como una dirigente "íntegra, trabajadora e incansable".

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Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

"Es una persona que llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue adentro de Casa Rosada", afirmó. Además, relató que en las recorridas que realizan juntas por distintos barrios reciben reiterados mensajes de respaldo por parte de los ciudadano: "La gente nos dice: 'No aflojen, no queremos volver atrás'.

Jorge Macri anticipa un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza

La presidenta del bloque libertario también tomó distancia de las versiones que hablaban de un eventual acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones porteñas de 2027. Según sostuvo, esa posibilidad "no está siendo analizada" y consideró que todavía falta tiempo para discutir ese escenario.

Ante ese contexto, acusó al partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires de haber incorporado propuestas originalmente impulsadas por el bloque libertario. "Si nos está copiando, buenísimo. No somos celosos, nos encanta", expresó con ironía, aunque aclaró que el cambio de discurso debe traducirse en medidas concretas.

"Nos gustaría que no quede solo en lo discursivo. Jorge cambió. Fue un mazazo para ellos haber perdido la elección de la Ciudad de Buenos Aires por 15 puntos de diferencia con nosotros", afirmó en referencia al resultado de los comicios legislativos porteños de 2025.

Pilar Ramírez junto al presidente Javier Milei durante una actividad oficial de La Libertad Avanza

Entre las iniciativas que mencionó como impulsadas inicialmente por La Libertad Avanza se encuentran proyectos vinculados con la regulación de los trapitos, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), incentivos para las pymes y el denominado RIGI porteño.

Defensa de Manuel Adorni

Luego, consultada sobre la posibilidad de que Manuel Adorni vuelva a ser candidato por La Libertad Avanza en la Ciudad, Ramírez respaldó al actual funcionario. Recordó que Adorni había sido electo legislador porteño, aunque posteriormente asumió un cargo en el Poder Ejecutivo nacional, y señaló que esa decisión respondió a la necesidad de ocupar una función de mayor responsabilidad.

Acerca de la investigación judicial que lo involucra por su declaración patrimonial, sostuvo que "siempre estuvo a derecho" y consideró que debe esperarse la resolución de la Justicia. Sobre la consulta sobre si volvería a elegirlo como candidato, respondió: "En esas circunstancias, seguramente sí".

Pilar Ramírez junto a Manuel Adorni

Manuel Adorni no se fue

Salud y educación para extranjeros

La propuesta impulsada por sectores libertarios para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar por la atención sanitaria programada y por los estudios universitarios públicos fue otro de los temas abordados. Aclaró que la iniciativa no alcanza a argentinos ni a extranjeros con residencia regular y sostuvo que busca "ordenar el sistema".

Al respecto, explicó: "El problema es con quien viene a hacer un tour sanitario o viene a estudiar y después se va a su país. Es ordenar el sistema, no significa negarlo".

También planteó que la presión sobre el sistema de salud porteño proviene, en algunos casos, de pacientes de otras provincias, por lo que consideró necesario revisar los mecanismos de financiamiento entre jurisdicciones.

MV/ML