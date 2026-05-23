Carolina Kopelioff:“Las historias intensas son las que más me movilizan”

Después de años de construir una carrera donde convivieron grandes fenómenos populares, teatro de prestigio, cine y nuevas ficciones argentinas, Carolina Kopelioff atraviesa un momento de expansión artística particularmente intenso. Mientras su presencia en los Premios Platino confirmó una proyección internacional cada vez más visible, la actriz se prepara para uno de los estrenos más importantes de su carrera reciente: Cautiva, la nueva serie de HBO Max dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, En la serie comparte elenco con figuras como Lorena Vega, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Valeria Lois, y propone una ficción oscura, física y emocionalmente demandante que trabaja sobre el encierro, la religión y la violencia institucional.

Después de años de construir una carrera donde convivieron grandes fenómenos populares, teatro de prestigio, cine y nuevas ficciones argentinas, Carolina Kopelioff atraviesa un momento de expansión artística particularmente intenso. Mientras su presencia en los Premios Platino confirma una proyección internacional cada vez más visible, la actriz se prepara para uno de los estrenos más importantes de su carrera reciente: Cautiva, la nueva serie de HBO Max inspirada en el caso real de una joven encerrada durante años dentro de un convento de clausura.

La producción, dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, encuentra a Kopelioff en un registro completamente distinto al de muchos de los proyectos que marcaron su popularidad inicial. Atrás quedaron, al menos momentáneamente, los personajes luminosos y adolescentes asociados a universos como Soy Luna. En Cautiva, en cambio, interpreta a Clara, una joven que ingresa a una orden religiosa y termina atrapada dentro de una estructura atravesada por el abuso psicológico, el control y el aislamiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La serie comparte elenco con figuras como Lorena Vega, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Valeria Lois, y propone una ficción oscura, física y emocionalmente demandante que trabaja sobre el encierro, la religión y la violencia institucional. En conversación con Perfil, Carolina Kopelioff habló sobre el desafío técnico detrás del personaje, el trabajo corporal que implicó interpretar a una monja de clausura, la potencia de trabajar con grandes actrices argentinas y la necesidad de que ciertas historias puedan abrir preguntas en el público.

—¿Qué sentiste cuando apareció Cautiva en tu carrera?

—Siento que Cautiva es probablemente lo más complejo que hice hasta ahora como actriz. El personaje tiene un recorrido larguísimo: seguimos a Clara desde los 18 hasta los 32 años, y todo ese crecimiento sucede dentro de un lugar muy particular, un convento, un espacio de encierro, de religión y de tortura psicológica. El gran desafío fue entender cómo ella se modifica física y emocionalmente a lo largo del tiempo.

—En los últimos años empezaste a trabajar personajes atravesados por transformaciones muy fuertes.

—Siento que últimamente me están tocando personajes que atraviesan transformaciones muy fuertes. Personajes que empiezan desde algo más luminoso o más infantil y terminan en lugares muy oscuros. No sé si es casualidad o qué, pero me interesa muchísimo trabajar esas transformaciones.

—¿Cómo fue preparar un personaje tan atravesado por el encierro y por reglas físicas tan específicas?

—Fue un trabajo muy minucioso. Estudié muchísimo, armé una especie de diario de años para entender todos los saltos temporales de la serie. Creo que usé todos mis dotes de nerd y de abanderada del colegio para Cautiva. Había que estudiar sin parar.

—¿Qué descubriste de ese mundo religioso mientras preparabas la serie y que descubriste mientras la hacías?

—Yo no sabía prácticamente nada sobre las carmelitas descalzas ni sobre ese universo religioso. Aprendí muchísimo. Y después hubo un trabajo físico enorme: la mirada, la gesticulación, cómo se mueve el cuerpo. Paula me decía mucho que tenía una mirada muy intensa y trabajamos eso específicamente. Además, con el hábito solamente se veía una parte mínima de la cara y todo se volvía muchísimo más expresivo.

—La corporalidad parece central dentro de la serie. Digo, el cuerpo todo cubierto entonces hay que trabajar mucho los ojos, mucho todo el rostro.

—Las monjas tienen reglas muy específicas: no muestran las manos, usan muchísimas capas de tela, casi no hablan entre ellas. Todo eso modifica cómo te movés, cómo hablás, cómo respirás incluso. Fue un trabajo muy detallado y muy técnico.

—¿Qué impacto tuvo para vos saber que la historia estaba basada en hechos reales y como viviste eso a la hora de componer al personaje?

—Lo primero que me conmueve es que sea una historia real. Silvia salió de ese convento en 2013, hace muy poco tiempo, y a veces uno escucha ciertas historias y siente que ocurrieron hace siglos. Poder hablar con ella, tener cercanía, escucharla abrir su corazón y preguntarle tantas cosas fue algo muy fuerte. Todos trabajamos la serie con muchísimo respeto y cuidado.

—También compartís elenco con actrices muy fuertes. Nombres como Lorena Vega, Valeria Lois o Rita Cortese, y muchos más, que muestran el calibre de la serie.

—A mí me encantan las historias intensas, las dramáticas, las que implican poner el cuerpo. Y también trabajar con artistas que admiro muchísimo. En Cautiva compartir escenas con actrices como Lorena Vega, Valeria Lois o Rita Cortese fue una experiencia increíble. Rodearse de esa gente es lo mejor que hay.

—¿Qué es lo que más te interesa hoy de actuar? ¿Qué sentís que define tus ganas de ser parte de un relato?

—Me gusta mucho la idea de que una historia pueda acercarle algo nuevo a alguien. Así como yo veo una serie y me obsesiono con ciertos temas o actuaciones, me encanta pensar que el público puede salir de Cautiva con ganas de investigar más, de entender otras realidades o incluso de descubrir cosas sobre el mundo religioso y todo lo que implica.

—¿Recordás cuándo apareció por primera vez la idea de actuar? ¿Dónde sentís surgió esa chispa para contar que hoy aparece en la serie?

—Yo fui a un colegio de educación por el arte desde muy chica. Mi mamá me llevaba muchísimo al teatro, al Colón, a ver musicales. Después veía todo lo de Cris Morena y soñaba con actuar ahí, como cualquier chica. Y desde muy pequeña empecé a imaginar esta profesión como algo serio. Después terminé actuando en lugares que había soñado toda mi vida y eso sigue siendo muy emocionante. Ojalá se sigan cumpliendo esos sueños.