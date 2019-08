Metallica: comenzó la venta para su show presentado por Flow Music XP

Metallica es una de las bandas más importantes de la historia del rock y su gira WorldWired Tour 2020 llega a Sudamérica con un show de estadio, que dará que hablar, el próximo sábado 18 de abril de 2020 presentado por Flow Music Experience. La banda ya se presentó con este show frente a multitudes récord por toda Europa y en abril del próximo año llegará a Brasil, Chile y Argentina. Greta Van Fleet se presentará como invitado especial en todos los shows de la gira, haciendo de este evento uno de los más potentes para el año que viene.

Desde hoy a las 10 de la mañana ya se pueden conseguir los tickets para ver a Metallica en Argentina. Las entradas se encuentran a la venta en Preventa 1 desde $2.500 + Service Charge. Una vez que se agote la Preventa 1, se pasará automáticamente al precio de Preventa 2, y así sucesivamente.

A continuación se detallan los precios disponibles:

►Campo General - Preventa 1: $2.500 + Service Charge

►Campo VIP – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

►Platea Trasera – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

►Platea – Preventa 1: $5.000 + Service Charge

►Platea Preferencial: $5.500 + Service Charge

Con Tarjeta Santander hay una preventa exclusiva hasta el lunes 26 de agosto inclusive o hasta agotar un stock de 25.000 entradas y se podrá disfrutar de 3 cuotas sin interés desde $833 + Service Charge. Los clientes de Club Personal disfrutarán un 15% de descuento durante todo el período de venta o hasta agotar stock. También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta habilitados de AllAccess durante todo el período de venta.

Los paquetes VIP también están disponibles con diferentes opciones de compra: The “Dream No More” Experience, The “All Nightmare Long” Experience y The “Shortest Straw” Experience, denominados así en referencia a las canciones más icónicas de la banda. Toda la información sobre la venta de entradas está en AllAccess.com.ar.

La banda de James Hetfield regresa a Buenos Aires con un nuevo show.

Metallica en Argentina es presentado por Flow Music Experience, la nueva plataforma de shows en vivo de Telecom, y se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601.