Convertir el pop en libertad radial

Jonás Zabala

Un mundo feliz se llama. Es la nueva aventura de Sebastián de Caro, cuentacuentos que va desde la foto con sus colegas de Montaña rusa, que deviene viral, hasta este programa de radio, que va de lunes a viernes por FM 95.1 (radiosi.fm) y que pasa, por mirar solamente un año atrás, por un largo como Claudia, un ciclo como La Sociedad Secreta del Cine y un libro como Cielo Drive, sobre el universo de la última película de Tarantino. Un mundo feliz es un título que hoy suena más a combativo que a paradoja: De Caro, como siempre, se sorprende con el mundo, ande suelto lo que ande suelto, y es su mente símil biblioteca de Alexandría pop la que genera hoy un programa distinto (a todo, incluso, al mundo no feliz), un epicentro de saber popular que no sucumbe a la justificada paranoia sino que simplemente genera una energía distinta y necesaria.

Al menos así lo vive él: “Yo creo que, en alguna medida, el programa tiene que ver con todo lo que hice que no fue la radio, sea el cine, los libros, las clases de cine o las charlas, que lo terminó contaminando. Ponerse a escribir es un temperamento, dar charlas de cine otro, dar clases virtuales de cine otro, escribir un guion otro. Pienso el programa como si tuviera que ver más con las otras actividades”.

—¿Cuál es la propuesta de ese retorno a la radio?

—Dejé de hacer radio en 2018, me fui a hacer la película Claudia, a dirigir Claudia, hacia finales de 2018 tuve preproducción y rodaje. Todo 2019 me dediqué a todo lo que tuvo que ver con Claudia, a acompañar también la película y lanzar el libro Cielo Drive, también el proyecto La Sociedad Secreta del Cine. Tenía ganas de hacer radio, si lo podía hacer en lo términos que lo estoy haciendo ahora. Mi idea, y como veo este programa, ya que nunca hice uno así donde estoy solo y voy haciendo notas y charlas y demás, es el folletín en entregas, un programa que podría ser parte de Strand, de The Strand Magazine (N de R: Strand Magazine fue una mítica revista norteamericana de ficciones y artículos de interés general). Siempre pienso como que es parte de una novela y yo todos los días entrego un capítulo, un prólogo, una especie de segmento de la misma.

—En ese sentido, ¿cómo preparás los temas de cada programa, que pueden ir desde Fangio hasta Melero, pasando por todo en el medio?

—De la misma manera que escribí, o que escribo, casi cualquier cosa, sean guiones o libros: tratando de entrar en sintonía con estar ahí. Hay momentos que son absolutamente espontáneos y cosas que vengo arrastrando de las vacaciones, de lecturas, de obsesiones diversas (ahora estoy muy fanático con la observación de aves). Entonces: el mundo de los manuales de observación de aves, de los binoculares y de todo eso es algo de lo que uno casi podría hacer un programa solo con eso. Aparece una antología de cuentos de Joseph Conrad y sale de ahí el programa. Voy con lo que más me entusiasma cada día.