Davoo y su “reacción” en los premios IDOLO: "Que mi mamá esté orgullosa de mí es el mayor premio"

Vivimos en una era en la que no sólo se premia a los artistas de la televisión con los Martín Fierro, sino también a los nuevos protagonistas del entretenimiento digital: los creadores de contenido.

Los premios ÍDOLO Argentina reconocen a los content creators más influyentes del país. Este viernes se llevó a cabo la edición 2025 del galardón en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, transmitida por Telefe y Streams Telefe.

El premio cuenta con 25 categorías que abarcan rubros como Moda, Health, Viajes, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Actualidad, Youtuber, TikToker y Streamer.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Davoo Xeneize explotó contra le gestión Tapia: "Estamos en democracia, pero entiendo a los que no pueden hablar para cuidar su laburo"

Fue en esta última categoría en la que se destacó Davoo Xeneize, quien recibió el premio de manos de Zaira Nara y Grego Rossello. Su discurso logró emocionar al público presente, pero especialmente a su mamá.

"Buenas noches para todos. La verdad es que es un orgullo estar acá, todos los nominados son mis amigos como tantos streamers más que podrían estar. Tenemos todos una gran relación", comenzó el joven hincha de Boca Juniors, cuyo nombre real es David Quint.

"Quiero agradecerles a ellos, por la gran comunidad que somos, a mi comunidad que me permite estar acá, a mi familia, mis amigos, a mi novia, Milena, que la amo", continuó Davo, antes de dedicarle unas palabras especiales a su madre.

Los mejores y peores looks de los premios Ídolo 2025

"Estoy muy feliz porque vine con mi mamá acompañándome. Para ella es indiferente si ganaba o no, pero tener la sensación de que mi mamá está orgullosa de mí es el mayor premio que puedo tener en mi vida. Quiero agradecerle por todo lo que luchó para que yo sea lo que soy, por todo lo que tuvo que enfrentar para que yo esté acá feliz ganando un premio", declaró Davoo Xeneize desde el escenario.

Quién es Davoo Xeneize

David Quint, conocido en redes como Davoo Xeneize, nació en 2002 en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Desde adolescente mostró su pasión por Boca Juniors, club que se convirtió en el eje de su carrera digital.

En 2015 abrió su canal de YouTube, donde empezó a publicar videos caseros que, con los años, derivaron en un imperio de contenido multiplataforma. Hoy, su presencia se extiende a Twitch, TikTok, Instagram y Kick, espacios donde reúne una comunidad que supera los cinco millones de seguidores.

Sofía Gonet contó por qué asistió a los Premios Ídolo y no a los Martín Fierro Digital: "Acá nos valoran"

Con un estilo directo y pasional, Davoo se ganó un lugar entre los grandes referentes del streaming argentino. Combina análisis tácticos, debates, humor y reacciones sobre la actualidad de Boca, además de realizar entrevistas con figuras internacionales como Luis Suárez, Ibai Llanos y Alexis Mac Allister.

Lejos de limitarse al fútbol, el creador también abrió su corazón al público al contar que nació con hipoacusia. Su testimonio sobre la convivencia con esa condición lo convirtió en un símbolo de perseverancia y motivación para miles de jóvenes.

NG