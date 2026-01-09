De qué trata la temporada 2 de “Mil Golpes”, la serie del creador de los Peaky Blinders, Steven Knight

La serie y dirigida por Steven Knight, “Mil Golpes” llega este viernes 9 de enero a la pantalla de Disney Plus con la temporada 2, que le dará continuidad a la historia protagonizada por la figura del reparto Malachi Kirby en la piel del pugilista Hezekiah Moscow. En este escenario, la revista española ‘Esquire’ trazó comparaciones y similitudes con los relatos de la trama de sus Peaky Blinders, la ficción que lo posicionó en los flashes del universo audiovisual.

El protagonista, que originalmente llegó a la capital inglesa con la ambición de ser domador de leones, acaba atrapado en la feroz realidad de los rings de la clase baja londinense.

“Peaky Blinders: el hombre inmortal” llega a los cines en marzo: cuándo desembarcará en Netflix

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La temporada 2 de “Mil Golpes” narrará como el luchador olvidado públicamente, intentará reconstruir su honor deportivo y se encuentra viviendo contexto de incertidumbre que lo lleva a la búsqueda de un propósito de vida.

La segunda entrega está compuesta por sólo 6 capítulos y ofrece una reconstrucción de la vida del boxeador olvidado del Londres Victoriano, Hezekiah Moscow. Este fin de semana se espera su reaparición en una reconocida plataforma de streaming.

El creador de series como Peaky Blinders, que ahora estrena la segunda temporada de “Mil golpes”, asegura que al enfrentarse a un relato en otra época, si tiene que elegir entre ser fiel al momento histórico o emocionar a su público, se queda con lo segundo.

Vuelven los Shelby: el director de Peaky Blinders dio detalles sobre la película “El hombre inmortal” y adelantó la próxima serie

El guionista de la historia, Steven Knight, planteó que “nadie se pone una serie como esta para aprender historia, entretener es nuestro trabajo ”. Sin embargo, aclaró que “eso no quiere decir que no tengas que ser coherente con el pasado”.

Malachi Kirby en la piel del pugilista Hezekiah Moscow

“El secreto para desarrollar una segunda temporada que sea estimulante, dar consistencia a los personajes y a la vez, ofrecele nuevos retos”

“El secreto para desarrollar una segunda temporada que sea estimulante, es dar a los personajes consistencia pero, a la vez, ofrecerles nuevos retos completamente diferentes”, adelantó Knight.

El escritor británico explicó cómo ideó la segunda entrega de la historia y expresó: “Me interesaba explorar la idea de que los tres, pese a sus diferencias, deben estar juntos, pero solo al separarse lo entienden”.

"Mil Golpes" temporada 2

Netflix anunció el documelntal de Stranger Things, "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5": cuándo sale

Mil golpes regresa con sus tres protagonistas completamente separados emocional y geográficamente, después de las peleas, muertes y drama con la que despidieron la primera temporada.

PM