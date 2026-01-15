El comentario transfóbico de Maxi López contra Flor de la V que generó repudio en redes

Maxi López protagonizó uno de los momentos más tensos de la temporada de verano de Olga, durante su participación en el ciclo Sería Increíble. Mientras el equipo transmitía desde Mar del Plata, el ex futbolista lanzó una intervención que los usuarios calificaron de "violenta" y "fuera de época". Al ser consultado sobre sus preferencias, López decidió ignorar la identidad de género de Florencia de la V, lo que provocó un estallido de críticas y el pedido de "cancelación" en las plataformas digitales.

El episodio ocurrió cuando Nati Jota planteó una consigna relajada sobre a qué hombre de la escena pública besarían los integrantes de la mesa. Tras unos segundos de duda, el ex delantero de River interrumpió el debate con una frase que dejó atónitos a sus compañeros: "No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la Vega, por ejemplo". La respuesta, cargada de prejuicios, buscó encasillar a la conductora en una identidad que no le pertenece.

Nati Jota reaccionó con rapidez para intentar salvar la situación, pero la incomodidad ya era total. "¡No Maxi, no era por ahí!", le espetó la conductora, quien además le aclaró que Florencia es legalmente una mujer y le corrigió el apellido que López pronunció de forma errónea. Lejos de llamarse a silencio o pedir disculpas, el participante de MasterChef redobló la apuesta y preguntó con tono burlón cómo era el nombre correcto, profundizando el malestar de quienes compartían el aire con él.

En las redes sociales, el impacto fue notable para la imagen del ex deportista. El recorte de la transmisión se viralizó bajo el rótulo de "atraso absoluto" y los usuarios recordaron que la identidad de las personas trans no es materia de chiste ni de debate. Muchos mensajes señalaron que este tipo de discursos en medios masivos solo sirven para fomentar la discriminación y lamentaron que López utilizara su visibilidad para atacar la integridad de una colega de manera tan liviana.

Este nuevo escándalo puso en duda la permanencia de López en los medios de streaming, un ecosistema que exige códigos de respeto y actualización que el ex futbolista pareció no tener. El repudio generalizado marcó un límite claro frente a una actitud que la audiencia consideró inadmisible para los tiempos que corren en 2026. Y hasta el momento, la conductora no realizó declaraciones sobre los dichos del ex deportista.

Fallidos y polémicas: el historial reciente de López

Este no fue el primer traspié de Maxi López desde su regreso a la Argentina. Apenas una semana antes, el ex futbolista recibió una ola de críticas por un comentario sobre el nacimiento de su hijo Lando en el programa Cortá por Lozano. En esa oportunidad, relató con tono de broma que le pidió al médico apurar la cesárea de su mujer, Daniela Christiansson, porque él debía volver a cumplir con sus compromisos laborales en la cocina, lo que también generó indignación.

Ante el revuelo de aquel episodio, López intentó justificarse alegando que suele "desdramatizar" las situaciones y que su intención fue meramente humorística. Explicó que la fecha de parto se había pasado y que los médicos decidieron la intervención por la salud del bebé, pero su aclaración no logró limpiar su imagen frente a un público que lo percibió como egocéntrico. La repetición de frases desafortunadas construyó un patrón de conducta que sus seguidores empezaron a cuestionar con dureza.

El derrape contra Florencia de la V terminó por confirmar una desconexión profunda entre el discurso de López y las sensibilidades actuales. Mientras sus compañeros de Olga intentaron mantener un tono más moderno, el ex jugador persistió en comentarios que muchos definieron como propios de un "viejo gagá". Con este último escándalo en Mar del Plata, López quedó ubicado en una posición defensiva que podría poner en juego su lugar en la televisión y el streaming a su regreso al país.

