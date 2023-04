El regreso de la ficción nacional al aire

Vuelve Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y vuelve mirando a los años 80, mirando a los comienzos de aquella democracia que hoy cumple, desde su regreso, 40 años. Irá, claro, en el prime time de El Trece, y la producción de Pol-Ka busca aquello que la TV necesita: un fenómeno de ficción, que generé empleo a los actores y que salude a una tradición. En este caso, habrá muchas historias y una de ellas será el amor de Segundo y Antonio, y es una de las historias que más tocan el corazón tanto de aquel entonces y sus calamidades y de nuestro presente, abocado cuando puede a una mayor diversidad.

El amor en tiempos de furia. El actor Tato Quattordio habla feliz sobre, precisamente, ese amor que se verá en pantalla: “El amor que sucede entre mi personaje, Segundo Salvat, y Antonio, el personaje de Toni Gelabert, es difícil definirlo. Pero yo creo que es inevitable. Es un amor que sí, arranca cuando son jóvenes. Cuando Antonio vuelve del exilio, Segundo había ocultado todo en el placard. Y de repente se da cuenta que todo sigue ahí. Ahí aparece el deber ser, la familia, el casamiento”. Por supuesto, el español Gelabert se suma a ese entusiasmo: “Es un amor complicado: lo que le pasa a mi personaje es que descubre su sexualidad, aunque siempre la tuvo clara, y justo la noche que experimenta su sexualidad con el personaje de Tato Quattordio, justo esa misma noche debe partir a España. Pasan 7 años, y quiere volver a ese amor, que siguió por cartas. Pero cuando llega él está a punto de casarse con una chica y eso pilla muy de sorpresa a mi personaje. Así las cosas, con triángulos amorosos, y hasta más cosas. La historia de amor es muy linda”. Por supuesto, la ficción y sus actores saben que el contexto del renacer de la democracia es importante. Gelabert lo deja muy en claro: “Yo no sabía mucho de la historia, al menos antes de ser elegido en el casting. Cuando quedé, fueron cuatro meses de empaparme de información,y muchas veces me encontraba llorando al leer determinadas cosas,pensando en quienes estuvieron encerrados, en la crueldad que llevaron a cabo los militares. Al emocionarme, descubrí a mi manera cuanto puede movilizar a quienes vean esta serie. Contamos muy bien lo que fueron esos años. Mi personaje tiene una madre que estuvo en la Esma, su hermana está desaparecida, mi abuela es una abuela Abuela de Plaza de Mayo. A la gente la va a tocar bastante. Aunque exista esa tragedia, están los años 80, los looks, la música y más”.

“Contamos muy bien”, dice Gelabert y eso es algo que le importa a todos los actores. Gloria Carrá es Sara Machado, y a ella también la marcó la idea de “contar bien” ese momento. Carrá: “En principio me parece muy interesante tocar un tema de los años 80, como antes se habló del comienzo del siglo pasado, ahora se habla de una época más reciente. Los 80 son un tema fuerte, porque aquí se filma cuando los militares dejan el poder, y se habla mucho de eso. Es bueno poder mostrar eso y se hizo con muchísima verdad y libertad. Se muestra lo que sucedía. En el caso de mi personaje estaba a favor de los militares. Me van a odiar pero alguien tiene que hacer a esos personas también, y encima este dice barbaridades, que lo eran ayer y lo son hoy Esa clase personas existen. Me sentí muy libre de hacerlo”. Rafael Machado, el marido de Sara, es interpretado por Federico D’Elía que cuenta su parte: “Esta nueva Atav está compuesta de cuatro historias que a veces se juntan y se unen. Yo pertenezco a una de ellas, donde soy el jefe de familia, un médico que se armó en el Hospital Militar en la Dictadura, un pro-milico. Alguien que tiene las peores cosas, y que está en una familia donde para él las cosas no funcionan bien. Sufre por tener su hijos gay. Tiene un hijo muerto que fue a Malvinas. Eso le genera culpa. Es un tipo riesgoso. Hay que ver cómo se va armando el personaje. Más allá de eso, todos estamos muy contentos con lo que filmamos”.

La alegría de volver. No es algo a ignorar: Atav es una apuesta grande, que mire a los ojos al modelo de ficción al que hoy nos hemos mal acostumbrado. D’Elia, con vasta experiencia en diferentes modelos de TV, lo deja en claro: “Es un privilegio volver a la TV de aire con ficción. Estuvo muerto por las pandemia y de repente se empezaron a hacer muchas cosas para las plataformas. Eso se terminó,se hace poco para las plataformas y los canales siguen sin producir. Pol-Ka se la jugó, apuesta por la novela, apuesta por los actores, por un formato que nos define bastante culturalmente. Si lo trabajamos bien, hay público para eso. Me siento un privilegiado, sin dudas”. Y se suma Carrá: “Hace muchísimo que no hacía ficción, varios años. Me parece muy valioso que vuelva la ficción a la TV abierta. Valioso para nosotros los actores, pero también para los técnicos, para todos los que trabajamos de esto. Lo subís a las redes sociales y te das cuenta cómo lo festeja la gente. Todos dicen ‘por fin ficción nacional’. Me parece buenísimo que Pol-ka apueste a eso y eso se valora. La televisión era importante para muchos actores, para su economía. Es algo importante una serie así. Era muy lindo de ver ese nivel de producción. Las ropas, el vestuario es impecable y la escenografía no se puede creer, hicieron casas. Filmamos todo en Pol-ka. Habíamos autos de época, de todo. Fue muy impresionante.Le hace falta a la TV eso, le hace falta ficción”.

El pasado pensado

Tato Quattordio cuenta sobre la forma en que se construye la identidad sexual de su personaje y da a entender el gran trabajo que se hizo al respecto:”Era un momento con mucha libertad, con mucho caos, pero con cosas relativas al peligro muy cercanas,los militares con poder y todavía a su manera en la calle. Es importante el revisionismo de lo que fue pasando, que en mi caso se cuenta desde los secretos de los Salvat, con mi papá, interpretado por Federico D’Elia, y mi mamá, de Gloria Carrá: una familia de secretos, que no se sabe cuanto participaron. Por un lado es pelear por su amor, y otro es ver lo que no veía antes Eso fue algo que me atrajo mucho, la historia de amor entre dos hombres. Ya en Simona con Blas, en 2018, se podían contar muchas cosas. Pero valía la pena contarlo en la tele. Acá, en los años 80, todavía había muchísima presión social sobre lo que uno debía hacer. Sirve nuestro relato para contar cómo fueron muchas cosas que alguna gente hoy desconoce. Acá se cuenta la conformación de la CHA, se cuenta uno de los principios de todo. Los 80 es una edad moderna, pero sirve para ver el contraste con nuestro hoy en día. Toni Gelabert suma: “El ritmo de trabajo en algo así no se puede comparar con nada. Grabamos casi un capítulo por día y un capítulo por día equivale a 20 escenas mínimas por día. Es un aprendizaje gigante, que no ganas en otras partes”.