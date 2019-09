"GoT", lista para la última celebración

Juan Manuel Domínguez

Llega una nueva noche dorada para la televisión, y lo cierto es que hay una clave para leer los premios que se entregan desde las 20 por TNT Series (idioma original) y TNT (doblado al español): es la última vez en la ceremonia de muchos shows clásicos, shows que cada vez que se presentan logran ganar premios importantes, claves, que muchos anhelan y nunca obtienen.

El gran ejemplo, claro, es Game of Thrones, que más allá de la bronca popular por su final posee en esta edición 71 de los Emmy un récord histórico de 32 nominaciones que incluye Mejor Serie Dramática y nominaciones a muchos de sus actores (Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage y media docena más de los favoritos del público). Su éxito reciente en los Emmy a categorías técnicas fue un buen indicio de hacia dónde puede inclinarse la balanza en esta noche sin un conductor oficial del evento. Otro gran ganador de los premios técnicos fue la miniserie Chernobyl, generando así fuertes chances para su esperada victoria.

El suceso nunca visto de GOT en los premios de este año deja en claro que es el año de HBO, la cadena que con un récord de 137 nominaciones podría alzarse con los premios en todas las categorías principales (Mejor Serie de Comedia, Mejor Serie Dramática, y todas las ternas más importantes para la industria y para el futuro de cada una de las cadenas). Las 137 nominaciones de HBO, que superan su propio récord de 126 nominaciones conseguidas en el 2015, dejan en claro una cosa, sobre todo teniendo en cuenta las 117 nominaciones de Netflix, las 58 de NBC y las 47 de Amazon. HBO domina hoy el mundo de las series, algo que Netflix siempre quiere hacer y que parece no poder lograr del todo, y éste es el último año sin Disney y sus productos para streaming en la competencia o las nuevas series de Apple, que apuntan al público de los Emmy. Es el año de HBO y nadie puede lograr nada para frenarlo. Además de GOT, HBO dispone de dos apuestas fuertes en la sensación menos esperada del año, Chernobyl (19 nominaciones) y la comedia de Bill Hader, Barry (17 nominaciones).

Pero también es el año de los finales. Además de Game of Thrones, HBO se despide de Veep, su gallina de los huevos de oro a la hora de la comedia. La serie de Julia Louis-Dreyfus ha sido la gran ganadora cada vez que estuvo disponible para ser votada (cosa que no sucedió cuando apareció, el año pasado, The Marvelous Mrs. Maisel, la serie de comedia de cabecera de Amazon y que logró los premios más importantes en el 2018, como Mejor Actriz de Comedia). Por seis años, Veep ha ganado cada vez que estuvo nominada, y quizás éste, su último año en los premios, no cambie absolutamente nada. Una de las series que finalizó, pero que no vio su saludo en los premios es The Big Bang Theory.

Hay varios shows que han logrado nominaciones importantes, por ejemplo, The Marvelous Mrs. Maisel (veinte nominaciones), Saturday Night Live (18 nominaciones, dejando en claro el ya aburrido odio por Trump durante la noche de la ceremonia), Fosse/Verdon (17 nominaciones para la serie de FX) y la miniserie de Netflix, When They See Us (con 16 nominaciones). Habrá que ver si es el año donde los finales son saludados por los 25 mil miembros de la Television Academy o si donde se premia a los nuevos grandes nombres, como Phoebe Waller-Bridge, que con Fleabag y la segunda temporada de Killing Eve ha conseguido veinte nominaciones y es un nombre clave del futuro de las series distintas y alterativas.

La tendencia de los Oscar de realizar el show sin un presentador sigue en estos Emmy, pero hay varios nombres que van a conducir pequeños segmentos de la ceremonia: Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Angela Bassett, Viola Davis, Michael Douglas y Billy Porter está confirmados. A la lista se suman Taraji P. Henson, Terrence Howard, Peter Krause, Naomi Watts y Zendaya. Ahora solo resta ver si ésta será la gran noche para los agridulces fanáticos de Game of Thrones o será la noche de los nuevos premios, del fin de una era en la edad dorada de las series.