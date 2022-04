Un hincha de River fue a Los 8 Escalones pero no reconoció la voz de Gallardo

La nueva edición de Los 8 Escalones dejó el lamento de uno de los participantes, hincha de River, que no pudo reconocer la voz de un ídolo millonario en una de las preguntas.

En uno de los escalones del programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, a los participantes de les reproducía la voz de alguna personalidad y ellos tenían que adivinar de quién se trataba.

Cuando fue el turno de Lautaro, se escuchó: "Para mí fue una... sentí un estado de tristeza muy profundo, muy grande. Para mí ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño, desde que empecé a tener uso de razón, de conectarme con el fútbol de una manera muy especial. Lo voy a recordar...".

"Fernando Cavenaghi", respondió el joven. Sin embargo, la voz era del Marcelo Gallardo, actual DT millonario y el máximo ídolo actual. Lautaro no podía creer su error, sobre todo siendo hincha de River, y se mostró abatido. "Fue cuando habló de Maradona, lo que sintió cuando se murió Diego", informó el periodista deportivo Martín Liberman.

Más allá del fallo, pasó a la siguiente etapa, aunque se quedó en ese escalón.

En el escalón de las voces, también pasaron las de Facundo Arana, Araceli González, René Laván, Papá Pitufo y Fernando Bravo, las cuales los participantes no lograron adivinar. Las que sí acertaron fueron las de Fabián Doman, Nicolás Repetto, Luis Novaresio, Julián Weich.

La ganadora de la noche finalmente fue Ximena, profesora de matemática. "La más seria del escalón", le dijo Guido Kaczka ya cerca de la final. "No me siento nerviosa, puede ser que esté seria. En general no soy seria. No puedo ser seria cuando doy matemáticas, trato de hacerlo divertido. A chicos de 15 años", contestó la mujer.

En la final decisiva, respondió bien nueve de las diez preguntas y se alzó con el millón de pesos que va a utilizar "pagar deudas por una obra que hicieron en su casa". Este viernes Ximena participará por los 2 millones.

