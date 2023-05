La reina Charlotte: para los ricos, las cosas tampoco son fáciles

Las novelas de Julia Quinn sobre la saga Bridgerton son divertidas y picantes (si, me refiero al condimento sexual). Shonda Rhimes (la creadora de Grey's Anatomy) las reversionó para Netflix y fueron un gran suceso. Tan grande que decidió crear un spin off de un personaje fuera de la familia protagónica: el de la reina Charlotte, que existió en la realidad y estuvo casada con el rey George III. No tuvo una vida fácil y eso es lo que refleja la nueva serie que se estrenó esta semana.

Con un casting muy bien seleccionado y constantes comparaciones entre la reina que conocimos en las dos temporadas de Bridgerton y una joven de 17 años a la que casan con el rey de Inglaterra, se irá armando una ficción que imagina cómo habría sido su vida, con todos los condimentos de seudo rigurosidad histórica de las temporadas que la preceden.

Además de la pareja matrimonial, aquí tienen una importante presencia los edecanes de cada uno, que velan por los intereses de sus respectivos señores y son dos personajes adorables, perfectos para descomprimir el drama subyacente en la trama edulcorada pero dramática: el rey tiene (tuvo de verdad) serios problemas psicológicos que en esta historia están muy explotados al ponerlo en un tratamiento extremo para volverlo a la cordura. Esa es la principal explicación de por qué la soberana está siempre sola de adulta, como ya hemos visto.

También están presentes las historias juveniles y de grandes de dos personas cercanas a Charlotte: Lady Danbury cuando era una joven casada con un viejo y enviuda, y mamá Bridgerton de adolescente. Son elementos que complementan y hasta agregan conflicto en la trama que tiene como punto de partida el Gran Experimento que comenzaron con la reina consorte: mezclar negros con blancos armando una sociedad más equitativa.

Si se busca un rato de despeje mental al mirarla, esto se da relativamente porque toda la situación a la que es sometido George causa conflicto en el espectador y puede llegar a cansar. Poco tiene que ver con los romances de los hijos de Lady Violet que enamoraron a la audiencia. Y uno termina sintiendo lástima por el pobre rey que hoy hubiera sido diagnosticado de otra manera y curado con medicación, y por su esposa, con la cual tuvo 15 hijos en sus momentos de bienestar.

La verdad no me terminó de convencer, ni siquiera habiéndome acostumbrado ya a las licencias que se toma la showrunner para recrear el siglo XVIII. Y si, los ricos también lloran, tienen conflictos y se tienen que cuidar la espalda. Pero me parece que acá exageraron bastante.