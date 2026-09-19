“La verdad no puede mantenerse oculta tantos años”

Una familia, un secreto y una verdad que permanece escondida durante décadas. En Catedrales, la adaptación audiovisual de la novela homónima de Claudia Piñeiro, el crimen de Ana no funciona solamente como el punto de partida de una investigación policial. Es también una herida que atraviesa generaciones, una marca que modifica los vínculos y una pregunta que vuelve una y otra vez: cuánto puede durar una mentira antes de que termine por transformar la vida de quienes la sostienen. La serie, dirigida por Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín, se mueve entre distintos momentos temporales para reconstruir aquello que sucedió con Ana y, al mismo tiempo, observar qué hicieron los personajes con esa ausencia. La historia está atravesada por una familia católica conservadora, por las tensiones entre las creencias y la autonomía individual y por un universo femenino que ocupa un lugar central en la narración. Es una de las historias más exitosas de Claudia Piñeiro, uno de sus misterios más celebrados. Uno que muchos querían ver en pantalla.

En ese recorrido aparecen Carmen, interpretada en su juventud por Paula Luchsinger y en su adultez por Amparo Noguera, y Mateo, encarnado por Clemente Rodríguez. Los tres actores pertenecen además a generaciones diferentes, una condición que permite pensar la serie desde distintos lugares: la relación con la memoria, los mandatos heredados, la religión, las decisiones familiares y la posibilidad de romper con aquello que parecía determinado de antemano. Considerando que pertenecen a diferentes generaciones, ¿qué sienten que resuena particularmente con cada uno de ustedes cuando piensan en el aspecto político de Catedrales? Amparo responde: “Creo que lo que más resuena, por lo menos para mí, es el tema de la memoria. Y la memoria tiene que ver con muchas cosas, no solamente con cuestiones políticas, aunque claramente hay una dimensión política muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, donde estos temas cada vez están más marcados. Pero también tiene que ver con lo personal. Creo que no existe ninguna posibilidad de mantener una verdad tan evidente oculta durante tantos años, por más que se intente hacerlo. Finalmente, la única forma de sanación pasa por descubrir la verdad. Eso no quiere decir necesariamente que uno se sane o que se vuelva más feliz, pero sí que se puede sacar un peso de encima. Hacerse cargo de una mentira no es algo menor”. Suman: “Y creo que la serie también habla de la memoria desde ese lugar: cómo una historia que aparentemente quedó en el pasado sigue teniendo consecuencias en el presente. Lo que ocurrió con Ana no desaparece porque hayan pasado los años. Sigue actuando sobre la familia, sobre sus decisiones y sobre la manera en que cada uno construye su propia identidad”.

—En ese sentido, ¿qué importancia tiene que una historia como esta llegue en un momento en el que existen debates tan fuertes alrededor de la memoria, los derechos de las mujeres y las creencias?

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PAULA LUSCHINGER: También creo que la serie habla de los derechos de la mujer y que es muy importante hablar de estos temas, sobre todo en un ambiente mundial tan polarizado, con tendencias cada vez más extremas. Para mí es importante relevar ese lugar. Eso también es lo político de la serie. Hay una mirada sobre las mujeres que me parece muy interesante porque no aparecen representadas de una sola manera. Hay mujeres conservadoras, mujeres más liberales, mujeres que quieren rebelarse contra determinadas estructuras. No todas tienen la misma relación con la familia, con la religión o con sus propias decisiones. Y eso es valioso porque permite entender que no existe un único universo femenino. Hay diferentes maneras de vivir esas estructuras y también diferentes maneras de enfrentarse a ellas. Creo que Catedrales puede mostrar esas diferencias sin reducir a los personajes a una sola posición.

—¿Cómo dialoga esa dimensión política con Carmen en su etapa adulta, especialmente con una mujer que ha asumido tantas responsabilidades familiares?

AMPARO NOGUERA: Yo creo que muchas veces uno tiene que acomodarse a un molde que no eligió. Puede ser un molde impuesto por la sociedad, por determinadas ideologías o incluso por ciertas religiones. Y Carmen está muy atravesada por eso. Ella quiere profundamente a su familia. No es una persona que esté ahí simplemente porque no tenga sentimientos o porque no le importe lo que sucede. Todo lo contrario: quiere a sus padres, a sus hermanas, a su hijo y siente que tiene que hacerse cargo de ellos. Pero justamente ahí aparece el conflicto. Ella entiende que su deber es cuidar, sostener y hacerse responsable de los demás, y eso tiene un costo para su propia vida. Cuando uno hace algo solamente por deber, al final hay una factura que uno termina pagando, porque aparece una infelicidad. Y eso me parece muy interesante en Carmen. Es una mujer que ha postergado muchas cosas propias y que, de alguna manera, quedó atrapada en aquello que creía que tenía que hacer.

—En la serie hay una familia que, antes de que determinados secretos salgan a la luz, también puede verse como una familia feliz. ¿Cómo trabajaron esa convivencia entre felicidad, mentira, dolor y tensión?

NOGUERA: Creo que nunca es una cosa o la otra. En general, todos esos espacios conviven juntos. La mentira, el dolor y la felicidad son cosas que uno maneja diariamente y de manera paralela. Yo creo que sí era una familia feliz. Hay momentos de risa y de encuentro. Incluso en los peores momentos de la vida uno tiene espacios de felicidad. Como seres humanos sabemos convivir con eso. La vida no es de una manera o de otra. No es solamente felicidad o solamente dolor. Y creo que eso es importante para entender a estos personajes. Si uno pensara que desde el comienzo todo está mal, sería mucho más sencillo comprender por qué una familia se rompe. Lo interesante es que no funciona así. Hay amor, hay vínculos muy fuertes, hay una historia compartida y también hay cosas que no se dicen. Todas esas dimensiones conviven.

—Hay algo particular en Catedrales: aunque la investigación y el crimen son motores importantes de la historia, el universo femenino tiene un peso enorme. ¿Cómo trabajaron esa presencia de las mujeres y la manera en que los hombres se relacionan con ellas?

CLEMENTE RODRÍGUEZ: En el caso de Mateo hay algo que me parece muy interesante. Él no conoció a Ana por una cuestión temporal, pero sí la conoció a través de todos los relatos que escuchó sobre ella durante su vida. Y, de alguna manera, siento que hay semejanzas entre Mateo y Ana. Es una lectura personal, más implícita y más sutil, pero creo que comparten algunas cosas. Mateo es una persona muy sensible, muy sensitiva. También comparten el dibujo y el amor por el dibujo. Mateo es arquitecto y Ana dibujaba. En el fondo, está muy marcado por un personaje femenino al que nunca conoció directamente, pero cuya historia recibió a través de los relatos de los demás. Y eso también forma parte de su identidad.

—Amparo, ¿sentís que la serie puede pensarse directamente como una historia de mujeres?

NOGUERA: Sí, creo que es una serie muy femenina. Aborda a las mujeres desde distintos lugares. Tenemos mujeres muy conservadoras, mujeres más liberales, mujeres que quieren ser rebeldes y que se están rebelando contra determinadas estructuras. Eso lo encuentro muy valioso. Creo que el mundo femenino muchas veces no se ha explorado tanto y que en esta serie sí existe esa posibilidad. Además tuvimos dos directoras y una escritora, Claudia, y un elenco con muchas mujeres muy fuertes. Todo eso genera una mirada particular. Hay diferentes generaciones, diferentes formas de entender la vida y diferentes maneras de relacionarse con aquello que se espera de una mujer.

—Paula, ¿esa diversidad de personajes femeninos fue algo que sintieron durante el rodaje?

LUSCHINGER: Sí. Creo que en este momento la industria ha decidido, en general, meterse más en el mundo de las mujeres. Es algo que está ocurriendo orgánicamente. Y en Catedrales eso aparece de una manera muy concreta porque no se trata solamente de tener personajes femeninos, sino de poner en escena sus contradicciones, sus decisiones y los lugares desde los cuales se relacionan con la familia, con la religión y con su propia autonomía.

—Más allá de los temas de la historia, la serie reúne actores de distintos países y fue realizada como una producción latinoamericana. ¿Qué los conmueve de esa dimensión colectiva y de poder contar una historia de este modo?

LUSCHINGER: A mí me parece interesante y fundamental que se haya llegado a la conclusión de que trabajar juntos los países latinoamericanos haciendo producciones tiene sentido. Es lo que hay que hacer ahora. Es lo evidente. Tenemos historias que pueden dialogar entre nuestros países y también profesionales muy buenos. Me parece importante que esas historias puedan circular y encontrar espectadores en otros lugares.

NOGUERA: Yo estoy muy orgullosa y muy agradecida de que podamos trabajar juntos. También creo que tenemos historias similares y que tenemos muy buenos profesionales. Estoy muy feliz de que esta historia pueda llegar al resto del mundo.

RODRÍGUEZ: También hay algo muy interesante en que una historia pueda reunir distintas miradas y distintas generaciones. En la serie están esas diferencias, pero al mismo tiempo hay un conflicto que puede ser comprendido más allá del lugar específico donde sucede.