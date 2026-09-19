Una ceremonia desde hace 35 años

Cuando uno se dispone a celebrar 35 años de existencia de un grupo de teatro callejero aparecen casi de inmediato, los recuerdos del tránsito realizado con la ineludible nostalgia por lo vivido y la inevitable comparación con el presente. Entonces la palabra celebrar fortalece su sentido porque es lo que hemos hecho durante todos estos años, una ceremonia de celebración en cada función realizada.

Cuando en 1991 nace el grupo con la fusión del grupo La Obra con el que veníamos trabajando en Parque Rivadavia y el grupo Encuentro compañeros del MOTEPO (Movimiento de Teatro Popular) le pusimos, La Runfla .

Su significado “gente de una misma especie en busca de un mismo objetivo” es usado para nombrar a gente vinculada a la delincuencia, pero nosotros nos identificamos como teatristas que “Creemos en el teatro como esa convención lúdica y transformadora, que a partir de la combinación de la excelencia estética y el compromiso ideológico es herramienta de reflexión y crecimiento, individual y colectivo. Proponemos un teatro de arte al que todos puedan acceder, realizándolo en el espacio público, que cuidamos y defendemos por considerarlo el principal lugar de encuentro de la comunidad. Atrayendo al transeúnte, para convertirlo en espectador y luego en voluntario partícipe.”

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Con este acuerdo nos pusimos a trabajar hasta hoy. De Parque Rivadavia nos mudamos a Parque Avellaneda donde desarrollamos toda nuestra actividad, para cumplir nuestros objetivos nos pusimos a trabajar con la recuperación del parque fatalmente abandonado, junto a los vecinos en el CESAV (Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales). Fuimos quienes a través de nuestra actividad artística contribuimos con nuestro teatro a tener un proyecto artístico cultural único en la ciudad .

Nuestros espectáculo fueron creciendo desde Formidables Enemigos nuestra primera obra hasta hoy han pasado un sin números de espectáculos he intervenciones artísticas, citaré algunos de ellos con Fuenteovejunica versión de Fuenteovejuna de López de Vega, que comenzaba en la esquina del parque y nos introducía hasta La Casona de Los Olivera en el mismo centro del parque.

El Gran Funeral de mi autoría que se realizó sobre el edificio del primer natatorio público de la ciudad en donde empezamos a utilizar también andamios. De chacras tambo y glorietas, espectáculo que recorría el parque con duendes que trasladaban al público llevándolo a ver escena donde se contaba su historia. Galileo Galilei con el que llegamos a realizar giras y también lo hicimos junto al planetario de la ciudad que lleva el nombre del célebre científico. Drácula, una metáfora que comenzaba a las cuatro de la mañana y terminaba al amanecer. Hay Bufon!! Nadie está Exento de la fiebre, versión De Rey Lear montada sobre un colchón inflable dentro de una jaula construida especialmente y andamios

Supimos llevar nuestros espectáculos a diferentes ciudades una de ellas fue Santa Fé donde realizamos un vínculo de hermandad con La Tramoya, grupo hermano con el que tenemos la misma cantidad de años transitando este lenguaje.

Para el Bicentenario con todos los grupos que existen en el parque y con actores de la Manzana de la luces, sumamos 60 actores y músicos para realizar Mascarada de Mayo, autoría conjunta con Cristina Escofet ,Jorge Guzmán y mia. El escenario fue La Plaza de Mayo, el Cabildo y La Manzana de las Luces

El espacio público está en permanente disputa y eso nos llevo a veces a juntarnos con otros artistas callejeros con la consigna El arte no es delito, en momentos que desde el gobierno de la ciudad prohibieron la actuación callejera no entendiendo que en este espacio que es de todos, el arte ayuda a embellecerlo y dignificarlo.

Como grupo hemos organizado en Parque Avellaneda encuentros nacionales e internacionales de teatro callejero. Y desde 2004 junto con la Escuela Municipal de Arte Dramático creamos el curso de formación para la actuación espacios abiertos que sigue su labor y que ha recibido estudiantes de todo los países latinoamericanos y algunos europeos.

Hoy estamos celebrando con un nuevo espectáculo los 35 años de esta continuidad runflera. Se trata de Encadenados o el error de los efímeros, una versión propia de Prometeo encadenado de Esquilo. Las y los esperamos a partir del sábado 26 de septiembre, todos los sábados a las 21hs en Av Lacarra y Av. Directorio.

*Director y fundador de La Runfla.