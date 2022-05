Los 8 Escalones: furor en redes por los dos jóvenes de 19 años que llegaron a la final

Dos jóvenes sorprendieron este martes 17 de mayo con su excelente participación en Los 8 Escalones del Millón y uno de ellos logró llevarse el premio. No solo se destacaron por su inteligencia sino también por su belleza y en las redes le encontraron rápidamente parecidos con artistas.

La final de esta edición del programa que se emite por El Trece fue protagonizada por Carolina y Lisandro, los dos con apenas 19 años. Finalmente el premio mayor se lo terminó quedando Lisandro, estudiante de Comunicación visual en la Universidad de La Plata. "El millón sería para pagar una carrera de publicidad", respondió.

El joven también dejó ingeniosas respuestas cuando el conductor Guido Kaczka le hizo algunas preguntas sobre los nervios. "Si lo digo me limito, no mentira jaja", dijo Lisandro y rápidamente el periodista captó la referencia: "Como el Chino Darín me contestaste". "Exactamente, como cuando le preguntaron por su pareja, por Úrsula Corberó. Me gustó esa respuesta", agregó el joven.

Carolina y Lisandro estuvieron cerca de quedar eliminados

En el octavo escalón, el primero de la competencia, los dos fallaron en una pregunta pero fueron salvados por sus competidores. Además de eso, Lisandro, pasó otras dos fases al límite con la pregunta de aproximación porque quedó mano a mano con otra participante debido a que habían respondido igual.

"Yo me anoté, Aunque la idea fue compartida con mis amigos que siempre miramos el programa y yo los corrijo", comentó el joven.

Lisandro en Los 8 Escalones.

El parecido de Lisandro con Arón Piper y de Carolina con Gimena Accardi

En las redes sociales fueron furor ambos participantes. Allí destacaron su belleza y a Lisandro inmediatamente le vieron un parecido con el actor español Arón Piper, quien se destacó en la serie Elite.

Por su lado, a Carolina, estudiante de psicología Universidad de Morón, también fue elogiada en las redes por su imagen y quien le encontró un parecido fue la jurado del programa Nicole Neumann. Le comentó de su parecido con la actriz argentina Gimena Accardi. "Nunca me lo habían dicho", dijo la joven.

Carolina en Los 8 Escalones.

ED