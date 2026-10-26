Netflix prepara un nuevo spin-off de Bridgerton que narrará la juventud de Lady Violet

El nuevo spin-off del universo Bridgerton estará enfocado en los años de juventud de Lady Violet, una de las integrantes fundamentales de la historia de Netflix. La matriarca del clan tendrá su oportunidad de brillar en solitario. La producción se encuentra en etapas iniciales de desarrollo, por lo que se estima que el rodaje y la posproducción situarán el estreno en la plataforma en los próximos meses.

La historia profundizará en su debut en la competitiva sociedad de la Regencia británica, sus primeros choques con las estrictas expectativas sociales de la época y, muy especialmente, la apasionada historia de amor con su difunto esposo, Edmund Bridgerton.

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El nuevo spin-off , cuyo título aún no fue revelado, se basará en la novela “Violet In Bloom de Quinn”, y promete responder tres grandes interrogantes planteados por los fanáticos de Bridgerton: cómo floreció el romance, la dinámica familiar original y el dolor de Violet tras el repentino fallecimiento de su esposo.

Lady Violet

El personaje, interpretado por Ruth Gemmell, demostró ser el ancla emocional de la prestigiosa familia de la nobleza británica. El público no sólo está interesado en los romances principales, sino también en el trasfondo histórico de sus figuras.

Detrás de la nueva producción estará Shonda Rhimes, creadora del universo televisivo de Netflix, quien asumirá las tareas de guionista, showrunner y productora ejecutiva junto a Nicholas Nardini.

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Lady Violet, el pilar de la familia Bridgerton

Desde el equipo de producción liderado por el showrunner Nicholas Nardini y Shondalan señalaron: “Profundizar en la juventud de Lady Violet nos permite mostrar la génesis del amor más puro y respetado de toda la saga. Violet no solo es el pilar de la familia Bridgerton, sino también el reflejo de una mujer que aprendió a desafiar las reglas de su época para construir su propia felicidad junto a Edmund”.



Lady Violet

Con este nuevo spin-off de Bridgerton, los seguidores de la franquicia podrán sumergirse una vez más en los bailes de gala, los secretos de la alta sociedad y los romances apasionados que han convertido a la saga en un referente de la televisión actual.

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La juventud de Lady Violet promete ser una adición entrañable, emotiva y llena de revelaciones sobre la familia más famosa de la era de la Regencia.

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