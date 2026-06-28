Prime Video presentó el tráiler de The Love Hypothesis con Lili Reinhart y Tom Bateman

El fenómeno literario que consolidó el subgénero de romance por contrato o fake dating en las redes sociales ingresa a su etapa de definición audiovisual. Durante la realización del evento Obsessed Fest de Prime Video en Los Ángeles, California, la plataforma de streaming presentó el primer avance oficial de The Love Hypothesis (La hipótesis del amor), la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Ali Hazelwood que cosechó millones de lecturas en BookTok.

La presentación internacional de las imágenes contó con la participación directa de la dupla protagónica integrada por la actriz estadounidense Lili Reinhart y el actor británico Tom Bateman. Los intérpretes asumieron la responsabilidad de encarnar a Olive Smith, una decidida estudiante de doctorado de la Universidad de Stanford, y al Dr. Adam Carlsen, un respetado y temido profesor de la institución.

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Todo lo que se sabe acerca de The Love Hypothesis

La producción cinematográfica fijó su fecha de estreno global en la plataforma para el próximo 23 de septiembre. El largometraje buscará replicar el éxito masivo del libro original, respetando la estructura de comedia inteligente, la tensión romántica y los entornos científicos que caracterizan la obra de Hazelwood.

La trama principal del relato se desata cuando Olive Smith besa de forma imprevista al primer hombre que encuentra en los pasillos universitarios, con el único objetivo de convencer a su mejor amiga de que logró superar una relación del pasado. El elegido resulta ser el Dr. Carlsen, un académico calificado como inalcanzable, lo que da inicio a un complejo pacto de conveniencia sentimental entre ambos.

Durante el panel central del festival en California, Lili Reinhart expuso las sensaciones personales que le generó asumir un rol con una base de fanáticos sumamente activa en las plataformas digitales. La actriz manifestó que el equipo de rodaje mantuvo un respeto absoluto hacia la obra original para evitar alteraciones en la esencia del texto que alteraran las expectativas del público lector.

Por su parte, Tom Bateman admitió que la magnitud del proyecto se evidenció desde su llegada a los sets de filmación. El intérprete británico destacó la precisión milimétrica con la que la producción de Prime Video recreó las instalaciones de los laboratorios y los claustros académicos descritos detalladamente en la novela.

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Los detalles de la filmación de Tom Bateman en la icónica escena de la cafetería

El desarrollo del rodaje estuvo marcado por una fuerte dinámica de camaradería entre los miembros del elenco y el equipo técnico. Conforme a las declaraciones de Bateman, el ambiente de trabajo íntimo permitió profundizar en la psicología de los personajes sin apremios temporales, facilitando que las secuencias humorísticas y los imprevistos del guion fluyeran de manera natural.

El propio actor británico reveló que una de sus secuencias predilectas dentro del corte final es la conocida popularmente por los lectores como la coffee date o la cita en la cafetería. De acuerdo con su análisis, dicha localización sintetiza el cruce de dinámicas particulares entre los protagonistas y la posterior irrupción de su círculo de amistades en el relato.

The Love Hypothesis

La combinación del perfil dramático de Reinhart y el carisma de Bateman posiciona al largometraje como una de las apuestas más competitivas de Prime Video para la temporada de otoño. El avance exhibido en Los Ángeles ratificó que la narrativa conservará los malentendidos contractuales característicos del éxito de BookTok.

La distribución global de la película iniciará la cuenta regresiva hacia finales del mes de septiembre, marcando la vuelta de las narrativas románticas de corte académico a la primera línea del consumo digital.

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