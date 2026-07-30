Qué ver esta noche en Paramount+: "El incidente del grifo", el giro de terror de Star Trek Strange New Worlds

El catálogo de Paramount+ sumó una propuesta ideal para los fanáticos de la ciencia ficción y el suspenso con el estreno del segundo episodio de la cuarta temporada de Star Trek: Strange New Worlds, titulado "El incidente del grifo". Dirigida dentro de la franquicia con un claro guiño al género de terror, la entrega se aparta del tono de exploración espacial tradicional para sumergir a los protagonistas en una atmósfera gótica y de constantes sobresaltos a bordo de una nave abandonada.

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De qué trata el nuevo capítulo de Star Trek y el horror en la USS Griffin

La trama se desencadena cuando tres oficiales de la Flota Estelar tropiezan con una misteriosa señal de auxilio proveniente de la USS Griffin, una nave desaparecida hace tiempo. Al abordar la estructura, Spock (Ethan Peck), James T. Kirk (Paul Wesley) y La'an (Christina Chong) descubren un escenario desconcertante: los sistemas de gravedad y oxígeno funcionan sin explicación, no hay rastro de la tripulación original y una figura espectral se desplaza por los pasillos sumidos en la penumbra.

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El estreno del segundo episodio de la cuarta temporada de Star Trek: Strange New Worlds.

A medida que el trío se separa para inspeccionar el lugar, la nave comienza a manipular sus mentes alimentándose de los temores y traumas de su subconsciente. Spock debe lidiar con la crisis entre su lado humano y vulcano ante una ilusión de su expareja T'Pring; Kirk enfrenta la culpa de su ausencia familiar y el futuro de su hijo David; mientras que La'an pierde progresivamente el control al revivir la carga genética de sus ancestros y ser influenciada por la entidad que habita el lugar.

Qué dice la crítica y por qué verla esta noche en Paramount+

Las reseñas especializadas valoraron de forma positiva el giro dramático del episodio, destacando que logra generar momentos genuinos de tensión a través de la psicología de sus personajes principales. Si bien algunos críticos señalaron que el uso recurrente de violencia física y gore resulta un recurso llamativo para la franquicia, el peso narrativo de las interacciones entre Kirk y Spock consolida la solidez del guion dentro de la franquicia.

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Por otro lado, la crítica resaltó la construcción visual de la nave embrujada y los constantes homenajes al cine de suspenso clásico. Aunque la resolución del misterio deja deliberadamente preguntas sin responder sobre la verdadera naturaleza del fenómeno, el capítulo se posiciona como una de las entregas más intensas y atmosféricas del ciclo actual. Para los seguidores de la saga y del género de misterio, este reciente lanzamiento es la recomendación clave para maratonear en la plataforma.

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