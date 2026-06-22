Solcito Fijo reveló por primera vez el rostro de su padre Piñón Fijo sin maquillaje: el emotivo video inédito

En el marco de la celebración del Día del Padre, Solcito Fijo sorprendió a generaciones de argentinos al revelar públicamente y por primera vez el rostro sin maquillaje de su padre, Fabián Gómez, el hombre detrás del emblemático personaje Piñón Fijo. A través de un emotivo video inédito publicado en su cuenta de Instagram (@soysolcito_), la joven expuso el proceso completo de transformación del animador, poniendo fin a décadas de misterio en torno a su verdadera identidad y desatando un fenómeno mediático inmediato.

El material audiovisual fue filmado a comienzos de los años 90 en el icónico Parque Sarmiento de la provincia de Córdoba. La grabación original formaba parte de un proyecto infantil pensado para el recordado canal de cable Cablín que nunca llegó a concretarse; sin embargo, su publicación actual funcionó como un profundo homenaje familiar de agradecimiento que detonó una masiva viralización y conmovió a miles de usuarios en las redes sociales.

Piñón Fijo: “Los niños que me seguían cuando empecé, hoy vienen con sus hijos”

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El origen del video inédito y el sueño frustrado de Cablín

El video viralizado no fue un registro casual, sino una pieza de archivo personal que recrea la estética de los programas infantiles de la primera mitad de la década del 90. En las imágenes se observa a Solcito y a su hermano Jere cuando eran niños, sentados en un banco de cemento del Parque Sarmiento con ropa de la época y una fingida expresión de aburrimiento. La escena inicial introduce la llegada de un hombre misterioso con un maletín que se acerca a interactuar con ellos, despertando la pregunta implícita: "¿Y este señor? ¿Quién es?".

La magia del fragmento ocurre cuando la cámara realiza un primer plano (close up) y se detiene en el rostro completamente al descubierto de Fabián Gómez, capturando el instante exacto en el que comienza a aplicarse el característico maquillaje blanco. Tras mostrar la metamorfosis completa, la secuencia culmina con un tierno abrazo entre el payaso y sus hijos, cerrado por una fotografía antigua y la leyenda: “Gracias Fabián, gracias Piñón”.

Piñón Fijo, sin maquillaje, cuando es Fabián Gómez, junto a sus hijos Sol y Jeremías de pequeños.

La propia Solcito explicó el trasfondo de la grabación en su publicación: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”.

“Mi camino profesional ha sido a mi ritmo y al de mis hijos”

La reacción de la familia y el impacto emocional en las redes

El homenaje familiar no tardó en replicarse en las cuentas oficiales de Piñón Fijo, lo que multiplicó su alcance. El tono íntimo de la publicación se consolidó con la intervención de Jere, el otro hijo del artista, quien comentó emocionado desde la distancia: “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo”.

Los hijos de Piñón dieron sus primeros pasos junto él en la tv y el teatro.

La revelación de la cara del payaso más famoso del país generó una fuerte ola de nostalgia colectiva entre los adultos que crecieron con sus canciones. En cuestión de minutos, las secciones de comentarios se llenaron de mensajes de asombro y gratitud.

“Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”, sintetizó un usuario para describir el impacto general. Otros internautas manifestaron su emoción con frases como: “A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón”, “Gracias por haber mantenido siempre la ilusión”, y “Gracias a ese papá por ser un poquito papá de cada uno de nosotros también”.

MEG/fl