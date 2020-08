"Tenemos que enfocarnos en nuestros vínculos"

Jonás Zabala

La cantante mexicana se quedó con las ganas. Hablamos de llevar a su México natal la obra La enamorada, pero desde ahí fue que comenzó el proceso de reacomodarse, y generar lo que se verá hoy (con entradas disponibles en el sitio julietavenegas.live y en Ticketet): su primer show en vivo en tiempo de pandemia. El mismo será realizado en un café de Buenos Aires y será abierto por el dúo chileno Yorka. Venegas aseguró en conferencia de prensa: “Estamos todos aprendiendo. Teníamos planeada una gira en Chile, con Romero & Campbell, y al tener que cancelarla, nos dimos cuenta que podíamos hacer ésto, en una sala de conciertos, con una buena internet y con varias cámaras.” Y agrega: “Lo más importante es enfocarnos en nuestros vínculos. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Nos toca un aprendizaje muy fuerte. Me gustaría pensar que no es una pausa, que no es algo que nos toca un rato. Si no que nos tocó a todos. No es que el mundo estaba increíble antes de ésto. Hay algo que estaba muy desacomodado. El sistema económico, la salud, las clases. Necesitamos sumar algo a nuestras vidas”.

—¿Cómo te has reinventado, si es que así ha sido, a partir de la pandemia y cómo crees se ha reflejado en el mundo del arte?

—No creo me haya reinventado. Estoy en el día a día. Lo importante ahora es pasarlo, claro. En términos de la industria, es que estamos buscando la manera de seguir. Quienes siguen publicando su música independiente, usando plataformas. Yo tengo mucha suerte. Yo tengo un sostén. Hay gente que no puede quedarse en casa a pensar. Hay que aprender algo que nos sirva en nuestra vida. Es complicado tratar de salir de todo esto con una súper reflexión al respecto.

—¿Debería cuidarse la cultura de una forma distinta considerando lo importa que es hoy en nuestras vidas?

—La cultura debería tener un cuidado, que la cuiden como un bien esencial. Es una necesidad en este momento, expresar en maneras creativas. No todo es la necesidad material de salir adelante. La expresión cultural nos va a ayudar a salir adelante. Necesitamos ver una obra de teatro y sentir que salimos adelante, llorar y quizás llorar por otra cosa. Toda la gente que hace arte, teatro, espectáculos y más, vamos a necesitar mucho apoyo. Vamos a tener que luchar con el miedo: vamos a necesitar reencontrarnos. Que nos gane el miedo sería lo peor. Nos tiene que quedar la experiencia que esto puede volver a suceder, y entonces debemos entender estos procesos y movernos alrededor de ellos.

—¿Cómo vives la censura actual a temas que han sido clásicos del rock latino, como “Ingrata” de Café Tacuba o “Puto” de Molotov, ya que acabas de presentarte en un concierto contra el racismo?

—Ahora es súper díficil, porque eso lo puedes extender a todo lo que hemos leído, escuchado, a todo lo que hemos escrito. Esta bueno hacer la reflexión, que a una generación nueva no le gusten determinadas formas de referirse a otras personas de las canciones. Ahora hay cosas que sí nos van a molestar, y no hablo solo de canción, si no de comentarios que hacen amigues, las relaciones que teníamos, cómo nos trataban nuestros papás y mamás. Por suerte eso cambia, y hay que cambiar con eso también. Café Tacuba cambió la letra por las suyas, hizo esa reflexión. Eso está bueno. Desarmarnos un poquito es eso. Volver a reflexionar sobre lo que ya hicimos. Soy de la idea que como sociedad podemos ir cambiando.