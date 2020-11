Todo lo que hay que saber de Disney +

El martes 17 de noviembre finalmente será el día: la plataforma que hace poco más de un año se lanzaba en Estados Unidos, entre otros territorios, llega finalmente a América Latina. Hace rato ya se anunciaron los costos ($ 385 por mes: y sí, en un pago en pesos, sin impuesto PAÍS), pero han llegado nuevos anuncios que permiten ir más allá de ello. Por lo pronto, lo básico: todos los contenidos de Disney (como estudio de cine y TV), Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic estarán disponibles (y si no, la misma compañía, aseguró, llegarán antes del final de 2021). Incluso varios contenidos hoy Disney, pero del estudio Fox estarán desde el mismo 17 al alcance de todos: por ejemplo, sí, todas las temporadas de Los Simpson. Entre otros datos duros, del mundo VOD, se sabe que se podrá ver simultáneamente hasta en cuatro dispositivos y se podrán crear hasta siete perfiles distintos. Una variante interesante en tiempos de Dispo es la opción de “Group Watch”, que permite visualizar al mismo tiempo el mismo contenido por hasta seis personas (habrá avatares exclusivos para la región a la hora de generar un usuario). Entre los dispositivos que tendrán la posibilidades de albergar la plataforma se mencionan Smart TV (ya hay contratos para que compañías como LG y Samsung tengan el VOD de forma nativa), pero además, por supuesto, determinados móviles, tablets, consolas de alta gama y más.

En el día del lanzamiento, Disney + contará con más de cuarenta contenidos originales, entre los que, por supuesto, está su bendecido The Mandalorian, la primera serie nacida del mundo de Star Wars, el nuevo largo versión “carne y hueso” de La dama y el vagabundo, cortos de Pixar protagonizados por Forky (el famoso tenedor de plástico de Toy Story 4) y muchos más (ver nuestros destacados). Todos los contenidos tendrán calidad 4K y a la hora de las películas la oferta implica quinientas películas al instante de la largada. Pero un plus que existe, ya anunciado, tendrá que ver con cómo algunos contenidos (se usó de ejemplo el megatanque Avengers: Endgame) permitirán acceso a lo que conocemos como “extras de DVD”, es decir, escenas borradas, material que no suele estar disponible en los canales de streaming. Es un adicional que no es tan frecuente y que habrá que ver a cuantos títulos alcanza. Cada contenido vendrá con hasta 17 idiomas a la hora del audio y de los subtítulos.

Entre los detalles más meticulosos, pero que existen, está la gran duda de las ventanas. El término se refiere a si se respetan los formatos de proyección originales y si cuando no es así, eso genera problemas (como el famoso conflicto con los fans a la hora de Los Simpson, que se veían “cortados” en varios episodios). En una conferencia de la empresa, se habló de como las ventanas se ajustan al original y al dispositivo (la diferencia entre la pantalla de una tablet y un celular, por ejemplo) y se aclaró, para evitar un conflicto similar al de la famosa serie, que “siempre van a estar escuchando a los fans”. Muchos films clásicos tendrán sus doblajes originales, que fueron remasterizados. Y para quienes comparan contenidos en Estados Unidos: se aclaró que la pandemia generó varios problemas a la hora de los doblajes y atrasó algunos contenidos que, con cada renovación semanal, irán llegando en los próximos meses.

1 SOUL

Uno de los estrenos del 2020 que finaliza en la plataforma, Soul llega a Disney + entre diciembre y enero. La película número 22 de Pixar es la primera en sus 34 años de historia con un protagonista de color (y tienen cuatro de juguetes, pero... Hollywood). Y el retorno de un favorito de la casa: Pete Docter, el jefe creativo del estudio, y director de clásicos como Monsters, Inc., Up e Intensamente. La película se centra en la historia de un músico de jazz que comienza a recorrer, bueno, el más allá, y ha sido definida por quienes pudieron ver algo como la película más poética de Pixar, y eso eso algo. Parece que el estudio tendrá otro hit que nos hará llorar y que se va a alzar con el Oscar a Mejor Película Animada.



2 THE MANDALORIAN

¿Qué decir de la gallina de los huevos de oro de Disney +? Todo lo que un fan soñó (uno de Star Wars, seguro). Pero lo cierto es que su serie más cara, a un costo de US$ 100 millones, y creada por Dave Filone y Jon Favreau (uno, el centinela de SW como nuevo relato y el otro el cerebro detrás de Marvel como éxito a la hora de los films) fue novedad incluso antes de que viéramos oficialmente un plano. ¿Por qué? Bebé Yoda. Y Pedro Pascal. Y todo, honestamente, en este canto de amor a modos de la aventura plantea una forma de contar tan lejos de Game of Thrones como de J.J. Abrams, con cariño por el western y por Clint Eastwood y con ganas de ser la usina de fans SW para una nueva generación que en 1977 fue la película original.



3 MULAN

La primera semana de diciembre llega otra película de Disney, ahora en su veta “adaptación” (ya saben traducción de la animación 2D a films con actores más cerca de Cenicienta que de El Rey León), que sufrió golpe tras golpe debido al cierre de los cines en el 2020. Iba a ser el gran desembarco de Disney en China, adaptando no tanto su versión animada de 1998 (acá no hay dragón animado) sino generando desde esta historia una fábula épica de empoderamiento y con un peso enorme de la cultura china y gran parte del elenco y de los técnicos orientales de origen. Mulan mutó en uno de los primeros lanzamientos grandes que implicaban el pago de un plus para verla. Aquí llegará de forma gratuita.



4 MUPPETS NOW

Vuelven los Muppets. Y, otra vez, vuelven sin suerte: es uno de los títulos que no serán parte de la oferta inicial. Pero lo cierto es que esta versión intencionalmente online (las interacciones entre secuencias sin chats virtuales), que terminó hablando cara a cara con los modos pandemia, posee muchas cosas que se habían perdido hace seis años en The Muppets, la versión The Office de la creación de Jim Henson. Aquí bajo la creatividad de Kirk Thatcher podemos ver algunos invitados de lujo (RuPaul, Seth Rogen, Danny Trejo, entre otros) y algunas perlas de comedia anárquica que siempre funcionan. Por lo pronto, habrá que esperar, pero es un retorno esperado, y ojalá que no implique otra vez un inmerecido K.O. para los queridos Kermit, Miss Piggy, Gonzo y pandilla.



5 MARVEL 616

La primera serie documental de Marvel es Marvel 616, un compendio de episodios autoconclusivos donde se visitan diferentes aspectos del legado de Marvel y de su actualidad. Pero eso, que podría leerse como una burbuja sobre el universo creado en el cine por la franquicia más famosa del mundo, es en realidad una visualización a diferentes versiones de la marca en el mundo. Desde su propia historia visitada lateralmente (villanos y personajes imposibles) hasta la construcción de las superheroínas (con autoras como G. Willow Wilson siendo entrevistadas), pasando por gente que hace cosplay de los personajes de Marvel o el modo en que se han inspirado atletas gracias a los cómics. Serán ocho episodios que deberían llegar a la plataforma el 20 de noviembre.



6 EL MUNDO SEGÚN JEFF GOLDBLUM

Por suerte, Thor: Ragnarok le hizo entender al mundo cuánto necesitábamos al actor Jeff Goldblum en modo pura sangre. Y aquí estamos, en un intento de serie educativa, que no es otro sueño cumplido de Goldblum (Jurassic Park, la mencionada Thor) paseando por lugares, luciendo su maravillosa excentricidad y su reactividad digna de personaje de Lewis Carrol. Este reality desarrollado originalmente por National Geographic y ahora en Disney + quizás quería ser otra cosa, y eso se percibe, pero termina siendo un show único, fascinante, precisamente, por su centro gravitatorio: su protagonista. Aquí Goldblum come helado, habla de zapatillas, de tatuajes, de jeans y no hay forma de no salir sintiendo una felicidad tan fútil como bienvenida.



7 LA DAMA Y EL VAGABUNDO

A diferencia de Mulan esta adaptación de un clásico de Disney animado, ya planeaba de por sí ser una de las primeras lanzas de Disney +. Así llega, entonces, la historia de los perros protagonistas del beso más famoso y no apto para celíacos de la historia. A diferencia de El Rey León, su referencia inmediata a la hora de los animales animados que hablan (aunque hay bastante perro real aquí), se siente un poco más automática, aunque abandona el concepto “repetir la original plano por plano”. Dirigida por Charlie Bean (Lego NinjaGo), parte de las alteraciones tienen que ver con actualizaciones: sale el musical “oriental” de los gatos siameses, se suman nombres de color como Tessa Thompson (la voz de Damita) y así varias “correcciones”.



8 PHINEAS & FERB: LA PELÍCULA

Digamos el título completo: Phineas & Ferb: La película - Candace contra el universo, y celebramos lo que implica: ¡el regreso de Phineas y Ferb! La serie finalizó en 2015, pero ahora, gracias a Disney +, sus creadores Dan Povenmire y Jeff Marsh vuelven (y todas las voces originales). Por suerte, se animaron a jugar un poco, y ahora le toca a la siempre derrotada Candace alterar la eterna rutina de la serie. Entonces, claro, Candace al frente y en lugar de buscar una aventura enorme, saturada de ideas, prefiere jugar con la comedia de alterar los modos con lo que veíamos a la hermana que trataba de mostrar las travesuras de Phineas y Ferb. ¿Será esta película de Bob Bowen lo último que vemos del dúo más famoso de la animación infantil de la década pasada?



9 DISNEY GALLERY: THE MANDALORIAN

¿Cuánta fascinación ha generado en el planeta The Mandalorian? Tanta como para producir su propia serie documental, con el detrás de escena. Tanta como para generar ocho episodios que, no lo duden, van a alucinar por ver apenas termine la primera temporada. En el show hablan los maestros de ceremonia que son Dave Filoni y Jon Favreau, pero también actores como Gina Carano y el chileno Pedro Pascal. Cada episodio toma una faceta distinta: el set, cómo fueron las filmaciones (qué es construcción y qué es animación), la banda de sonido (con ese ruido de oboe que cuesta sacarse del cerebro), los modelos de miniaturas y criaturas, el famoso arte original. Un lujo, otra vez, para el fan, pero también una posibilidad para entender al show que mejor se ve de la TV.



10 WANDAVISION

Marvel anda en deuda con su público. Disney hizo poco y nada durante la pandemia para generar expectativa en su público. ¿Un ejemplo? El suceso que fue DC Fandome, anunciando una nueva Batman y una nueva Escuadrón Suicida. Y aunque Marvel vuelva a los cielos, los fans necesitan algo. Así como el tráiler de Wandavision fue un suceso, y ahora todos los ojos están en esta serie, que será el primer paso de Marvel la segunda Spider-man. Iba a ser Black Widow, o la serie The Falcon and The Winter Soldier, pero pandemia mediante, todo quedó en Wandavision, que se propone como uno de los experimentos más grandes de Marvel El show de Jac Schaeffer juega con la estética de la sitcom desde los años 50, y se cree será según su responsable “una carta de amor a la edad de oro de la televisión”.